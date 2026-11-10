Giao lưu giáo dục môi trường và văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc tại VQG Cúc Phương

Sự kiện do Hiệp hội Đối tác Bền vững Hồ Sihwa, các Quỹ Thanh thiếu niên ba thành phố Siheung, Ansan, Hwaseong và Tổ chức Korea Environment International (KEI) phối hợp cùng Vườn quốc gia Cúc Phương tổ chức.

Chương trình giao lưu quốc tế năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi kết nối hai vùng sinh thái tiêu biểu của hai quốc gia: Lưu vực Hồ Sihwa – mô hình phục hồi thủy văn sinh thái hàng đầu Hàn Quốc và Vườn quốc gia Cúc Phương – "thủ đô bảo tồn", Vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam.

Lãnh đạo Vườn quốc gia Cúc Phương cùng Đoàn đại biểu quốc tế Hàn Quốc, 20 đại sứ trẻ Hàn Quốc và 10 học sinh Trường THCS Cúc Phương chụp ảnh lưu niệm.

Sau quá trình học tập tiền trạm và chuẩn bị kỹ lưỡng tại Hàn Quốc, 20 thanh thiếu niên đại diện cho vùng Hồ Sihwa mang theo thông điệp về lịch sử phục hồi môi trường và ý thức bảo tồn đất ngập nước tới Việt Nam.

Việc gặp gỡ, giao lưu trực tiếp giữa 20 đại sứ trẻ Hàn Quốc và 10 học sinh Trường THCS Cúc Phương dưới tán rừng nguyên sinh không chỉ tạo không gian học thuật thực tiễn mà còn tôn vinh tinh thần đoàn kết quốc tế của thế hệ trẻ trong công cuộc bảo vệ hành tinh xanh.

Ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương phát biểu tại buổi đón tiếp.

Phát biểu chào mừng Đoàn tại buổi đón tiếp, ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương nhấn mạnh: “Đây là lần đầu tiên các đối tác Hàn Quốc đưa học sinh đến giao lưu tại Cúc Phương. Chúng tôi kỳ vọng đây không chỉ là một chuyến tham quan, trải nghiệm, mà sẽ là khởi đầu cho sự hợp tác lâu dài trong giao lưu thanh thiếu niên, học sinh hai nước, thông qua giáo dục môi trường rừng và bảo tồn đa dạng sinh học”.

Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương mong rằng, qua những hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu công tác cứu hộ động vật hoang dã, tham quan Bảo tàng Cúc Phương và giao lưu văn hóa, các em sẽ có thêm kiến thức, tình yêu thiên nhiên, những người bạn mới và những kỷ niệm đẹp. Khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa hay nơi sinh sống, nhưng các em có chung một tình yêu đối với thiên nhiên và trách nhiệm với hành tinh xanh.

Quang cảnh buổi đón tiếp.

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu, học sinh hai nước Việt - Hàn trực tiếp tham quan các Chương trình cứu hộ bảo tồn động vật hoang dã - nơi đang cứu hộ và chăm sóc nhiều loài động vật nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam.

Học sinh hai nước Việt - Hàn tham quan tại Vườn quốc gia Cúc Phương.

Tại Bảo tàng Cúc Phương, các đại sứ trẻ Hàn Quốc giới thiệu bài học kinh nghiệm về phục hồi chất lượng nước và sinh thái Hồ Sihwa, đồng thời tìm hiểu lịch sử tự nhiên đa dạng của Cúc Phương.

Bên cạnh kiến thức khoa học, 30 học sinh Việt - Hàn cùng tham gia vẽ tranh thông điệp môi trường, thi đấu thể thao hữu nghị và giao lưu văn hóa nghệ thuật, qua đó thắt chặt tình bạn và chia sẻ góc nhìn của tuổi trẻ về thiên nhiên.