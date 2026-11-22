Những người tham dự cuộc gặp là những cán bộ văn hóa cơ sở, nghệ sĩ, nghệ nhân đã góp phần giũ gìn nghề truyền thống; những người làm công tác nghiên cứu, bảo tồn di sản, sáng tạo nghệ thuật, tổ chức lễ hội, xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng.

Chủ tịch Hội Di sản TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Tuấn phát biểu tại buổi giao lưu.

Chương trình được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời ghi nhận, tri ân những đóng góp của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và những người làm công tác văn hóa. Đặc biệt, năm 2026, đánh dấu 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, một dấu mốc lịch sử có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam.

Đại biểu tham dự giao lưu tặng bức Thư pháp cho Ban Tổ chức.

Cuộc gặp mặt, giao lưu diễn ra trong không khí thâm tình, ấm cúng với nhiều tiết mục dân ca 3 miền, thơ, vẽ tranh, viết thư pháp, tọa đàm, trao đổi xoay quanh nội dung bảo tồn, trân trọng giá trị di sản; tiếp tục tạo “nhịp cầu” kết nối, phát triển các giá trị từ quá khứ, đến hiện tại và tương lai để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người Đà Nẵng nhân văn, nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Họa sĩ Kim Quyên viết thư pháp trên quạt tặng các đại biểu.

PHƯƠNG KIẾM