Giao lưu, gặp gỡ những người làm văn hóa và di sản Đà Nẵng
Chào mừng Ngảy Văn Hóa Việt Nam (24-11) và Ngày Di sản Việt Nam (23-11), sáng ngày 22-11, tại Khu Bảo tàng văn hóa-Du lịch Không Gian Xưa, 404 đường Điện Biên Phủ, Hội Di sản TP Đà Nẵng, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Văn hóa Hùng Vương, Chi nhánh Quảng Nam-Đà Nẵng đã phối hợp tổ chức buổi giao lưu, gặp gỡ đại biểu những người làm văn hóa và di sản Đà Nẵng.
Những người tham dự cuộc gặp là những cán bộ văn hóa cơ sở, nghệ sĩ, nghệ nhân đã góp phần giũ gìn nghề truyền thống; những người làm công tác nghiên cứu, bảo tồn di sản, sáng tạo nghệ thuật, tổ chức lễ hội, xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng.
Chương trình được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời ghi nhận, tri ân những đóng góp của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và những người làm công tác văn hóa. Đặc biệt, năm 2026, đánh dấu 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, một dấu mốc lịch sử có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam.
Cuộc gặp mặt, giao lưu diễn ra trong không khí thâm tình, ấm cúng với nhiều tiết mục dân ca 3 miền, thơ, vẽ tranh, viết thư pháp, tọa đàm, trao đổi xoay quanh nội dung bảo tồn, trân trọng giá trị di sản; tiếp tục tạo “nhịp cầu” kết nối, phát triển các giá trị từ quá khứ, đến hiện tại và tương lai để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người Đà Nẵng nhân văn, nghĩa tình, năng động, sáng tạo.
PHƯƠNG KIẾM
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/giao-luu-gap-go-nhung-nguoi-lam-van-hoa-va-di-san-da-nang-post361360.html