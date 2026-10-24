Giao lưu đối ngoại Nhân dân hai bên biên giới Việt Nam-Lào

Tại chương trình, các đại biểu và Nhân dân hai bên biên giới cùng ôn lại truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào; khẳng định mối quan hệ gắn bó, thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, lực lượng vũ trang và Nhân dân hai nước. Đồng thời, trao đổi một số nội dung, hoạt động phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới giữa hai lực lượng.

Lễ bàn giao công trình “Ánh sáng đường biên” cho bản A Via-Cụm bản La Cồ, Lào - Ảnh: Hoàng Hùng

Đồng thời, tổ chức khánh thành, bàn giao các công trình dân sinh với tổng kinh phí khoảng 900 triệu đồng, gồm: Công trình “Ánh sáng đường biên” dài 2,5km tại bản A Via; nhà ăn nội trú Trường phổ thông dân tộc nội trú La Cồ và 2 nhà nghĩa tình biên giới Việt Nam-Lào. Ngoài ra, chương trình còn trao tặng 2 bộ bàn ghế ăn, 500 cuốn vở và nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh nhà trường.

Lễ bàn giao nhà ăn cho Trường phổ thông dân tộc nội trú La Cồ, Lào - Ảnh Hoàng Hùng

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn y, bác sĩ đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; trao hơn 1.000 suất quà cho các hộ dân hai bên biên giới Việt Nam-Lào với tổng trị giá khoảng 1 tỉ đồng.

Trao tặng nhà nghĩa tình biên giới Việt Nam-Lào cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại bản A Via - Ảnh: Hoàng Hùng

Dịp này, đại diện chính quyền huyện Sê Pôn và Đại đội Biên phòng 321 (Lào) đã trao giấy khen của chính quyền tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt cho tập thể Đồn Biên phòng Hướng Lập và các cá nhân nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác phối hợp, xây dựng tình đoàn kết hữu nghị và bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần "Tương thân tương ái", trách nhiệm với cộng đồng; góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và sự phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền và Nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, chung tay xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.