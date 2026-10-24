Giao lưu đối ngoại Nhân dân hai bên biên giới Việt Nam-Lào
Ngày 24/10, tại cột mốc 591, thôn Tà Rùng, xã Hướng Lập, Đồn Biên phòng Hướng Lập phối hợp với chính quyền địa phương, đoàn thiện nguyện “Theo dấu chân bác sĩ”, các nhà hảo tâm, Cụm bản La Cồ và Đại đội Biên phòng 321 (Lào) tổ chức chương trình giao lưu đối ngoại Nhân dân hai bên biên giới. Tham dự có đại iện lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị; xã Hướng Lập cùng cán bộ, lực lượng vũ trang và đông đảo Nhân dân địa phương. Về phía nước bạn Lào có đồng chí Bun-xung Xay-nha-vong, Phó Bí thư Huyện ủy Sê Pôn, tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt.
Tại chương trình, các đại biểu và Nhân dân hai bên biên giới cùng ôn lại truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào; khẳng định mối quan hệ gắn bó, thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, lực lượng vũ trang và Nhân dân hai nước. Đồng thời, trao đổi một số nội dung, hoạt động phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới giữa hai lực lượng.
Đồng thời, tổ chức khánh thành, bàn giao các công trình dân sinh với tổng kinh phí khoảng 900 triệu đồng, gồm: Công trình “Ánh sáng đường biên” dài 2,5km tại bản A Via; nhà ăn nội trú Trường phổ thông dân tộc nội trú La Cồ và 2 nhà nghĩa tình biên giới Việt Nam-Lào. Ngoài ra, chương trình còn trao tặng 2 bộ bàn ghế ăn, 500 cuốn vở và nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh nhà trường.
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn y, bác sĩ đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; trao hơn 1.000 suất quà cho các hộ dân hai bên biên giới Việt Nam-Lào với tổng trị giá khoảng 1 tỉ đồng.
Dịp này, đại diện chính quyền huyện Sê Pôn và Đại đội Biên phòng 321 (Lào) đã trao giấy khen của chính quyền tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt cho tập thể Đồn Biên phòng Hướng Lập và các cá nhân nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác phối hợp, xây dựng tình đoàn kết hữu nghị và bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào.
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần "Tương thân tương ái", trách nhiệm với cộng đồng; góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và sự phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền và Nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, chung tay xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/chinh-tri/202610/giao-luu-doi-ngoai-nhan-dan-hai-ben-bien-gioi-viet-nam-lao-8e44896/