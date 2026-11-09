Giao lưu cùng Hoa hậu Việt Nam 2026: Lan tỏa vẻ đẹp tri thức, bản lĩnh và khát vọng cống hiến

Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, nhà báo Phùng Công Sưởng và Top 3 Hoa hậu Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm trong buổi giao lưu trực tuyến. Ảnh: Văn Tuyến

Trong cuộc giao lưu, các khách mời chia sẻ những câu chuyện phía sau đêm đăng quang, hành trình vượt qua thử thách, khẳng định bản thân và khát vọng của thế hệ trẻ. Qua đó, chương trình góp phần làm nổi bật những giá trị văn hóa, tri thức, bản lĩnh và tinh thần cống hiến; lan tỏa thông điệp về lối sống đẹp, sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam chia sẻ về sở thích, quan điểm sống và những điều ấn tượng về Hà Nội. Ảnh: Tuyến Tú

Đặc biệt, câu chuyện về tình yêu Hà Nội, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 đã tạo thêm những điểm nhấn ý nghĩa.

Những hình ảnh và câu chuyện nổi bật của cuộc giao lưu sẽ tiếp tục được giới thiệu trong Bản tin Hà Nội 18h hôm nay (9-11). Toàn bộ nội dung cuộc trao đổi sẽ được phát sóng lúc 20h35 tối nay 9-11 trên kênh H1 - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia giao lưu tại trường quay Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ảnh: Tuyến Tú

Ngày 10-11, những câu chuyện thú vị, gần gũi của Hoa hậu và hai Á hậu tiếp tục được chia sẻ trong chương trình “Hà Nội buổi sáng”, mang đến cho khán giả góc nhìn về vẻ đẹp tri thức, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam.

Giao lưu trực tuyến trên Báo Hànộimới với Hoa hậu Việt Nam 2026 và các Á hậu