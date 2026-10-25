Giao lưu Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc với sinh viên Trường Đại học Công đoàn

Ngày Văn hoá Việt Nam

Tham dự chương trình có Anh hùng Lao động Cù Thị Hậu - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; PGS.TS. Lê Mạnh Hùng - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn.

Quang cảnh chương trình. Ảnh: BTC

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện các tổ chức công đoàn, 10 Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026, cùng đông đảo giảng viên và sinh viên Trường Đại học Công đoàn.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa của chủ đề “Khát khao vươn tới những đỉnh cao”. Đây là cơ hội quý giá để sinh viên trực tiếp lắng nghe những câu chuyện thực tiễn đầy cảm hứng về nghị lực, đam mê và tinh thần lao động sáng tạo từ những công nhân xuất sắc nhất nước.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu. Ảnh: BTC

Đồng chí khẳng định, mọi thành quả lớn lao đều khởi nguồn từ nhiệt huyết, sự nỗ lực không ngừng và quyết tâm chinh phục mục tiêu. Qua đó, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kỳ vọng những tấm gương được tuyên dương sẽ tiếp thêm ngọn lửa đam mê, giúp sinh viên nuôi dưỡng ước mơ, khẳng định bản thân và sẵn sàng dấn thân cống hiến cho xã hội.

Tiếp nối chương trình, PGS.TS. Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn bày tỏ trân trọng đối với sự quan tâm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sự hiện diện của Anh hùng Lao động Cù Thị Hậu cùng 10 gương mặt tiêu biểu.

Theo PGS.TS. Lê Mạnh Hùng, những kinh nghiệm thực tiễn, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và tác phong lao động từ những người thợ giỏi chính là "tài liệu sống" làm phong phú thêm bài giảng trên giảng viên, giúp sinh viên gắn kết chặt chẽ kiến thức lý thuyết với thực tiễn sản xuất. Nhà trường đang không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, gắn giáo dục với nhu cầu thực tế của thị trường lao động trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo, khuyến khích sinh viên nỗ lực sáng tạo để trở thành những điển hình tiên tiến trong tương lai.

Một trong những khoảnh khắc xúc động và truyền năng lượng mạnh mẽ nhất cho hội trường là phần chia sẻ của Anh hùng Lao động Cù Thị Hậu. Xuất thân từ một gia đình nghèo khó tại Phú Thọ, bằng ý chí tự học, sự kiên trì bền bỉ và tinh thần sáng tạo không quản ngại khó khăn, bà đã vươn lên trở thành thợ dệt giỏi nhất miền Bắc và vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động năm 1973.

PGS.TS. Lê Mạnh Hùng - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn phát biểu. Ảnh: BTC

Nhắn gửi đến thế hệ trẻ, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khuyên các em hãy tự tin, gạt bỏ mặc cảm và kiên trì rèn luyện, bởi bất kỳ ai xuất phát từ điểm xuất phát bình thường cũng có thể gặt hái thành công vĩ đại nếu có ý chí. Bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng, bà kỳ vọng đội ngũ giảng viên và sinh viên Nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt", tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, trí tuệ và năng động, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh.

Tâm điểm của chương trình là không gian đối thoại cởi mở giữa sinh viên và 10 Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Trải dài trên nhiều lĩnh vực từ khai thác than, kỹ thuật hàng không, cơ khí chế tạo, dệt may, sản xuất công nghiệp cho đến y tế và công nghệ, mỗi khách mời mang đến một câu chuyện riêng biệt về tinh thần vượt khó, trách nhiệm nghề nghiệp và khát vọng sáng tạo đỉnh cao như:

Anh hùng Lao động Phạm Đình Duẩn: 20 năm gắn bó với ngành than, sở hữu 11 sáng kiến cải tiến kỹ thuật giá trị và từng dũng cảm cứu sống hai đồng nghiệp trong sự cố tụt lò.

Anh Nguyễn Bá Vương: Thành viên nhóm sáng kiến tối ưu hóa nội dung gói công việc bảo dưỡng định kỳ, giúp giảm thiểu thời gian dừng tàu bay và làm lợi lớn cho doanh nghiệp.

Anh Nguyễn Văn Cung: Người thợ dũng cảm lao mình cứu giúp 40 người dân trong trận lũ lịch sử tại Đắk Lắk, tô thắm phẩm chất cao đẹp của người lao động Việt Nam thời đại mới.

Cùng các gương mặt tiêu biểu khác như: Anh Hoàng Ngọc Hiến, anh Nguyễn Thành Ngôn, chị Trần Thị Vân, chị Huỳnh Thị Lý, anh Nguyễn Đức Toàn, anh Nguyễn Đức Hưng và anh Nguyễn Đức Quyền.

Anh hùng Lao động Cù Thị Hậu - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ tại chương trình. Ảnh: BTC

Qua những câu chuyện dung dị nhưng đầy sức nặng, chương trình đã truyền đi thông điệp sâu sắc: Đổi mới sáng tạo không phải là điều gì xa vời, mà bắt nguồn từ tư duy quan sát nhạy bén, phát hiện những điểm nghẽn trong công việc hằng ngày để tìm ra giải pháp tối ưu. Đối với các bạn sinh viên Trường Đại học Công đoàn, đây là dịp quý giá để định hình mục tiêu nghề nghiệp, rèn luyện kỷ luật bản thân, khả năng thích ứng linh hoạt và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Chương trình khép lại trong âm hưởng tự hào và phấn khởi, tiếp tục khẳng định sứ mệnh của tổ chức Công đoàn và nhà trường trong việc bồi dưỡng thế hệ trẻ. Sự kiện không chỉ tôn vinh hình ảnh người công nhân Việt Nam thời kỳ mới "có tri thức, có kỹ năng, kỷ luật, bản lĩnh và khát vọng sáng tạo", mà còn thổi bùng ngọn lửa đam mê học tập, cống hiến trong mỗi sinh viên trên hành trình lập thân, lập nghiệp tương lai.