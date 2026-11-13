Giao lưu, chia sẻ sáng kiến, kinh nghiệm vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo

Tham dự chương trình có lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan và trên 100 cán bộ, hội viên phụ nữ, thành viên tiêu biểu trong công tác dân tộc, tôn giáo của các xã: Y Tý, A Mú Sung, Bản Lầu, Mường Khương, Si Ma Cai, Cốc San, Hợp Thành, Bát Xát, Trịnh Tường và Pha Long.

Quang cảnh chương trình.

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới, có đông đồng bào dân tộc thiểu số và tín đồ các tôn giáo sinh sống. Thời gian qua, các cấp hội liên hiệp phụ nữ trong tỉnh đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát cơ sở. Công tác vận động phụ nữ vẫn gặp khó khăn do chênh lệch về điều kiện kinh tế, khả năng tiếp cận thông tin và sự khác biệt về ngôn ngữ, phong tục, tập quán giữa các địa bàn.

Hơn 100 đại biểu tham gia chương trình.

Tại chương trình, các đại biểu chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo và kinh nghiệm ở địa phương. 5 nhóm nội dung được đưa ra thảo luận gồm: Phát huy vai trò của người có uy tín và lực lượng nòng cốt trong vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục, phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình trạng sinh con trước 18 tuổi; phát huy vai trò của phụ nữ theo tôn giáo; đổi mới phương thức tuyên truyền, tập hợp phụ nữ dân tộc thiểu số; phát triển sinh kế, nâng cao quyền năng kinh tế và hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ theo tôn giáo ứng dụng công nghệ số; bảo vệ phụ nữ, trẻ em và xây dựng gia đình an toàn.

Chương trình là dịp để các cấp hội tăng cường đối thoại, hướng dẫn và hỗ trợ phụ nữ tại cơ sở. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến, tham luận để giới thiệu và nhân rộng những cách làm hiệu quả trong các cấp hội, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo.