Giải đấu là hoạt động thiết thực chào mừng ngày truyền thống của ngành, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động của hai đơn vị.

Cán bộ, công chức Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Đảng ủy phường Mỹ Tho tham gia giao lưu bóng đá nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng.

Thông qua hoạt động giao lưu, các đại biểu, vận động viên có dịp gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết, tăng cường sự hiểu biết và phối hợp trong công tác; qua đó góp phần hỗ trợ hai đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.