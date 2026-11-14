Giao lưu bóng đá hữu nghị Việt Nam-Lào năm 2026

144 vận động viên thuộc 12 đội bóng tham gia giao lưu thể thao. (Ảnh: DUY TOÀN)

Tham dự sự kiện có các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Lào; Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và lãnh đạo các cơ quan đại diện của Việt Nam cùng đông đảo cán bộ, nhân viên, cổ động viên hai nước.

Hoạt động giao lưu quy tụ 12 đội bóng với sự tham gia của hơn 144 vận động viên gồm các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, cùng 11 đội bóng thuộc các cơ quan Trung ương của Lào gồm: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Thủ tướng, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Thể thao, Bộ Tài chính.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của hoạt động giao lưu bóng đá trong chuỗi các hoạt động đối ngoại, văn hóa-thể thao do Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức chào mừng những dấu mốc lịch sử trọng đại và sự kiện đoàn kết, văn hóa của hai dân tộc; cảm ơn các ban, bộ, ngành ở Trung ương của Lào đã tích cực hưởng ứng tham gia nhiệt tình sự kiện này.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm chụp ảnh lưu niệm với các đội tham gia giao lưu. (Ảnh: DUY TOÀN)

Đại sứ khẳng định, ngoài việc tăng cường thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, sự kiện còn là hoạt động thiết thực nhằm thắt chặt mối quan hệ tình cảm, đoàn kết gắn bó giữa đội ngũ cán bộ và những người làm công tác đối ngoại của hai nước Việt Nam-Lào, góp phần triển khai có hiệu quả, thiết thực đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào.

Đại sứ tin tưởng thông qua hoạt động thể thao này, cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào và các cơ quan của Lào sẽ tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tạo động lực, gia tăng sự gắn kết, phối hợp hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nhấn mạnh đây cũng là dịp tốt để cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào cùng các đồng nghiệp Lào chung vui chào mừng 51 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm trao cúp và giải thưởng cho đội vô địch. (Ảnh: DUY TOÀN)

Theo Đại sứ, tiếp nối thành công của các năm trước, sự hưởng ứng tham gia của 11 cơ quan Trung ương Lào tạo thêm đà cho các hoạt động giao lưu giữa hai nước hướng tới Năm Đoàn kết Việt Nam-Lào 2027, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Sau lễ khai mạc, những trận giao lưu bóng đá đã diễn ra sôi nổi, mang lại nhiều cảm xúc và kỷ niệm đẹp đối với các vận động viên và khán giả. Các vận động viên đã giao lưu hết mình với tinh thần thể thao “fair-play” lành mạnh, công bằng và cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt, kịch tính, hấp dẫn trên tinh thần đoàn kết Việt Nam-Lào.

Kết thúc sự kiện, Ban tổ chức đã trao Cúp vô địch và Kỷ niệm chương cho các đội tham gia và đoạt giải.