Giao lưu bóng đá Bộ Công an Việt Nam - Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan: Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị

​Trận đấu không chỉ là sân chơi thể thao sôi nổi mà còn là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa sâu sắc, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước đang trên đà phát triển vô cùng tốt đẹp. Đặc biệt, dấu mốc lịch sử ngày 16/5/2025 khi Việt Nam và Thái Lan chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện đã tạo nền tảng vững chắc để lực lượng thực thi pháp luật hai nước tiếp tục tăng cường sự hiểu biết, gắn kết và hợp tác toàn diện.

Giao lưu bóng đá Bộ Công an Việt Nam - Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan - Ảnh: Nhóm PV Báo Công an TP.HCM

​Thắt chặt tình đoàn kết giữa hai lực lượng thực thi pháp luật

​Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh: Trận giao hữu là cơ hội quý báu để cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan tăng cường giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết; qua đó tiếp tục vun đắp cho tình hữu nghị truyền thống, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và hòa bình ở khu vực.

​Đến tham dự và cổ vũ trận đấu, về phía Việt Nam có: Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh - Cục trưởng Cục Công tác chính trị (X03-BCA), Trưởng Ban tổ chức; đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân – Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; đại diện lãnh đạo Công an TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Ngoại vụ TP.HCM, Cục Thể dục Thể thao cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh - Cục trưởng Cục Công tác chính trị phát biểu khai mạc - Ảnh: THẮNG LỢI

​Về phía Thái Lan có sự tham dự của: Ông Ponphon Pongpetch – Tùy viên kiểm soát ma túy, Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam; bà Wichulee Chotbenjakul – Phó Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM; Đại tá Chaiyong Khumpiam – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ học thuật và Đào tạo (Tổng cục Cảnh sát Điều tra Trung ương), Trưởng đoàn Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

​Màn giao hữu hấp dẫn và kịch tính trên sân Thống Nhất

​Đội hình Bộ Công an Việt Nam ra sân với sự kết hợp hài hòa giữa cán bộ, chiến sĩ trong ngành cùng các cầu thủ thuộc CLB Công an TP.HCM và Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF. Trong khi đó, Đội Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan quy tụ dàn chiến sĩ có nền tảng thể lực sung mãn và tư duy chiến thuật tốt.

Đại tá Lê Công Anh, Phó giám đốc Công an TPHCM tham gia trận bóng đá giao hữu - Ảnh: THẮNG LỢI

​Trận đấu diễn ra sôi nổi, cống hiến với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng. Với lợi thế sân nhà cùng lối chơi phối hợp nhịp nhàng, đội Bộ Công an Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc 2-0. Cả hai bàn thắng của trận đấu đều được ghi do công của tiền đạo Bùi Hoàng Sơn với các pha dứt điểm tinh tế.

​Trận giao hữu khép lại trong không khí ấm áp tình đồng nghiệp, để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với quan khách và người hâm mộ; khẳng định tinh thần hợp tác, gắn bó bền chặt giữa lực lượng Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Các cầu thủ giao lưu đá bóng hữu nghị - Ảnh: Nhóm PV Báo CA.TPHCM