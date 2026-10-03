Trận thi đấu giữa đoàn tuyển Hội Phụ nữ phường Tây Hoa Lư gặp đoàn tuyển Hội Phụ nữ xã Cổ Lễ tại chương trình giao lưu.

Đến dự có đồng chí Đào Thị Hòa, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chương trình giao lưu; lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Trung tâm Thể thao 1, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Ninh Bình; đại diện các xã, phường có đội tuyển dự giao lưu…

Các đại biểu dự chương trình.

Những năm qua, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được các cấp Hội triển khai và phát triển mạnh mẽ, trở thành hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia.

Toàn tỉnh hiện duy trì khoảng 6.000 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, riêng bộ môn bóng chuyền hơi đã có 926 câu lạc bộ với hơn 13 nghìn hội viên tham gia tập luyện thường xuyên và trên 4 nghìn CLB/nhóm dân vũ với hơn 90 nghìn hội viên phụ nữ tham gia.

Đặc biệt, trong năm 2026, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức 191 hoạt động giao lưu, thi đấu, giải bóng chuyền hơi, bóng đá nữ, cầu lông, kéo co, pickleball chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh... thu hút gần 50 nghìn hội viên tham gia, góp phần rèn luyện sức khỏe, tăng cường tinh thần đoàn kết, tạo sân chơi lành mạnh và nâng cao đời sống tinh thần cho phụ nữ.

Ban Tổ chức trao hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia giao lưu.

Tham dự Giao lưu bóng chuyền hơi nữ cấp tỉnh năm 2026 có 12 đội bóng chuyền hơi nữ thuộc 6 cụm thi đua. Các đội được chia làm 4 bảng đấu, thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra đội Nhất mỗi bảng vào vòng Bán kết, 4 đội Nhất chia làm 2 cặp đấu tranh tài để chọn 2 đội thắng vào Chung kết, 2 đội thua tranh giải Ba.

Chương trình giao lưu không chỉ tạo sân chơi thể thao rèn luyện sức khỏe, mà còn là dịp để hội viên, phụ nữ, các thành viên câu lạc bộ bóng chuyền hơi các xã, phường thuộc 6 cụm thi đua trong tỉnh gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó. Thông qua chương trình giúp lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Ninh Bình thời đại mới, đồng thời tạo động lực thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2026.