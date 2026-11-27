Đại biểu dự khai mạc.

Dự khai mạc có đồng chí Lương Xuân Trường - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh; các đồng chí Thường trực, Uỷ viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh; đại diện lãnh đạo, Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS các đơn vị tham gia giao lưu, các vận động viên…

Tham dự chương trình giao lưu có 6 đoàn đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc, các đội sẽ chia làm 2 bảng, đấu vòng tròn tính điểm, sau đó đấu tứ kết, bán kết và chung kết. Việc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là hoạt động tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tại cơ quan, đơn vị và nơi làm việc.

Đồng chí Lò Thị Hằng - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc đồng chí Lò Thị Hằng - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh: đối với tổ chức Công đoàn chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần, nâng cao sức khỏe cho đoàn viên, người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Hoạt động thể dục, thể thao không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực mà còn tạo môi trường giao lưu, gắn kết, tăng cường tình đoàn kết, sự hiểu biết và phối hợp giữa các công đoàn cơ sở.

Quang cảnh khai mạc.

Thông qua chương trình giao lưu góp phần tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh để cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết; đồng thời tiếp tục lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục, thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phong phú, thiết thực và hiệu quả.

Trận thi đấu giữa Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Đoàn Kết và Bệnh viện Phổi tỉnh.

Trận thi đấu giữa Trường Cao đẳng Lai Châu và Bệnh viện Đa khoa tỉnh.