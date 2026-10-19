Giao lưu bóng chuyền hơi chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam

Đây là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và 16 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2026). Hoạt động có sự tham dự của 4 đội bóng gồm: Công an phường An Thắng, Liên quân Công an xã Điện Bàn Tây - Gò Nổi, Công an phường Điện Bàn và Công an phường Điện Bàn Đông.

Các đội thi đấu với tinh thần nhiệt huyết, đoàn kết, trung thực và cao thượng, mang đến những trận đấu hấp dẫn, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục - thể thao trong lực lượng công an nói riêng và cộng đồng nói chung.

Thông qua các trận đấu, vận động viên có dịp giao lưu, học hỏi, nâng cao sức khỏe, phát huy tinh thần đồng đội và tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa công an các đơn vị.