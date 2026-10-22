Giao lưu âm nhạc Việt Nam – Đan Mạch: Lan tỏa bản sắc truyền thống, kết nối nghệ thuật đương đại

Tham dự chương trình, về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh; Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam Nguyễn Huy Phương.

Về phía Đan Mạch, dự chương trình có Hiệu trưởng Trường Johan Borups, bà Julie Sass; cùng sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các giảng viên, sinh viên Trường Johan Borups.

Chương trình giao lưu âm nhạc tại Trường Johan Borups là hoạt động ý nghĩa nhằm giới thiệu những giá trị đặc sắc của âm nhạc truyền thống Việt Nam, đồng thời thúc đẩy giao lưu nghệ thuật và kết nối hợp tác đào tạo giữa các cơ sở âm nhạc hai nước.

Thông qua phần giới thiệu các nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn tranh, tam thập lục, sáo trúc, nghệ thuật hát dân ca Quan họ Bắc Ninh và sự kết hợp yếu tố truyền thống với âm nhạc đương đại, chương trình mang đến góc nhìn đa dạng về bản sắc và sức sáng tạo của âm nhạc Việt Nam.

Điểm nhấn của chương trình nằm ở phần giới thiệu cây đàn T’rưng. Không chỉ lắng nghe, các bạn sinh viên quốc tế đã rất hào hứng khi được trao tận tay những thanh tre và bộ gõ nhạc cụ để trực tiếp trải nghiệm. Bầu không khí tại hội trường trở nên sôi động, vui tươi khi khán giả bên dưới cùng hòa nhịp, chung tay tạo nên những giai điệu rộn rã phối hợp ăn ý với ban nhạc trên sân khấu.

Bên cạnh đó, phần trình diễn hòa tấu nhạc Jazz qua ca khúc Sương bản đã để lại ấn tượng sâu sắc – nơi chất liệu dân gian hòa quyện đầy ngẫu hứng cùng nhịp điệu hiện đại, khán giả và sinh viên hoàn toàn đắm chìm trong cảm xúc, phiêu theo từng nhịp điệu.

Một trong những tiết mục ấn tượng khác của chương trình là phần biểu diễn kết hợp giữa nhạc sĩ Michael Møller và các nghệ sĩ Việt Nam qua tác phẩm Ripped leaves do chính anh sáng tác. Lấy cảm hứng từ lịch sử và tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân Việt Nam, ca khúc đã giúp người nghe cảm nhận sâu sắc hơn về đất nước và con người Việt Nam.

Buổi giao lưu còn có sự đồng hành của hai nghệ sĩ Việt Nam – nhạc sĩ Quốc Trung và nghệ sĩ Trí Minh, những người đã từng tham gia nhiều dự án hợp tác âm nhạc giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Nghệ sĩ Trí Minh đóng vai trò kết nối các cơ sở đào tạo nghệ thuật Đan Mạch cùng nghệ sĩ Michael Møller, mang đến một không gian giao lưu, sẻ chia âm nhạc đầy ý nghĩa. Bên cạnh đó, qua những tiết mục biểu diễn giàu tính thử nghiệm, nhạc sĩ Quốc Trung đã mang đến góc nhìn sáng tạo về sự giao thoa giữa âm nhạc truyền thống, đương đại và điện tử, gợi mở những cách tiếp cận nghệ thuật mới mẻ cho các bạn sinh viên.

Khép lại sự kiện, phần thảo luận, hỏi đáp giữa nghệ sĩ hai nước cùng các sinh viên và trải nghiệm nhạc cụ truyền thống của Việt Nam như đàn bầu, đàn tam thập lục, đàn tranh đã tạo nên không gian tương tác nghệ thuật cởi mở, chân thành.

Qua đó, chương trình không chỉ mở ra những cơ hội hợp tác chuyên môn và phát triển các chương trình trao đổi sinh viên thiết thực trong tương lai, mà còn khuyến khích sáng tạo nghệ thuật, góp phần lan tỏa, thúc đẩy sự giao thoa kỳ diệu giữa âm nhạc truyền thống Việt Nam với đời sống âm nhạc đương đại quốc tế.

Cùng ngày, đoàn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã có buổi thăm và làm việc tại Nhạc viện Âm nhạc Đương đại RMC (Rhythmic Music Conservatory -Copenhagen, Đan Mạch) nhằm chia sẻ, trao đổi về định hướng hợp tác trong đào tạo và giao lưu âm nhạc giữa hai cơ sở.

Ông Henrik Sveidahl, Hiệu trưởng Nhạc viện RMC và Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam Nguyễn Huy Phương đã giới thiệu về mô hình đào tạo, chương trình giảng dạy và phương pháp tiếp cận âm nhạc của mỗi đơn vị, đồng thời thảo luận các khả năng hợp tác trong thời gian tới, tập trung vào trao đổi sinh viên, nghệ sĩ và giảng viên; tổ chức các hoạt động giao lưu, thực hành âm nhạc; cũng như thử nghiệm kết hợp âm nhạc truyền thống Việt Nam với các hình thức sáng tác và biểu diễn đương đại, ứng dụng công nghệ âm nhạc điện tử.

Buổi làm việc mở ra triển vọng thúc đẩy hợp tác chuyên môn, tạo điều kiện để giảng viên, sinh viên và nghệ sĩ hai nước chia sẻ kinh nghiệm, khám phá những phương thức sáng tạo mới trên cơ sở phát huy giá trị âm nhạc truyền thống và tăng cường giao lưu văn hóa Việt Nam – Đan Mạch.