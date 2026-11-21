Các nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật dân gian tại sự kiện “Giao lộ văn hóa” ở Khu đô thị Mỹ Gia, Khánh Hòa.

Đây là hoạt động chính trong chuỗi sự kiện “Giao lộ văn hóa” diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11. Tham gia biểu diễn có các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa, các đoàn nghệ thuật dân gian. Chương trình mang đến không gian giao lưu, trải nghiệm nghệ thuật truyền thống, góp phần kết nối các giá trị di sản với đời sống đương đại.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, chuỗi sự kiện được tổ chức trên tuyến đường số 16, Khu đô thị Mỹ Gia, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm miễn phí dành cho cộng đồng. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 1.000 lượt khách tham gia.

Các nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật dân gian tại sự kiện “Giao lộ văn hóa” ở Khu đô thị Mỹ Gia, Khánh Hòa.

Điểm nhấn của đêm nghệ thuật “Sắc màu văn hóa” là hành trình kết nối văn hóa các vùng miền. Lấy hình tượng dòng chảy văn hóa làm chủ đạo, chương trình sử dụng hình ảnh sóng biển, dải lụa và cánh buồm để thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Chương trình gồm 4 phần, đưa khán giả đến với những giá trị đặc sắc của văn hóa Nam Trung Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ. Các tiết mục Tuồng, múa Chăm, Hò Bả Trạo tái hiện đời sống tinh thần của cư dân miền biển. Trong khi đó, nghệ thuật Chèo, Hát Xẩm và Hát Trống Quân giới thiệu những nét sinh hoạt văn hóa dân gian Bắc Bộ.

Đáng chú ý là màn giao duyên giữa Hát Trống Quân và Hát Bài Chòi, thể hiện sự gặp gỡ giữa hai vùng văn hóa. Những tiết mục âm nhạc dân gian được phối khí theo phong cách đương đại cũng mang đến cách tiếp cận mới, góp phần đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ.

Nghệ nhân giới thiệu sản phẩm gốm truyền thống, góp phần quảng bá giá trị di sản văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh chương trình nghệ thuật, không gian trải nghiệm văn hóa tại Khu đô thị Mỹ Gia thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Nhiều gian hàng giới thiệu nghề thủ công truyền thống như gốm Chăm Bàu Trúc, gốm Bát Tràng, gốm Lư Cấm và dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp.

Khách tham quan được tìm hiểu kỹ thuật chế tác sản phẩm, giao lưu với nghệ nhân và trực tiếp trải nghiệm các hoạt động thủ công. Các gian hàng nặn tò he, in tranh Đông Hồ, viết thư pháp, tô vẽ mặt nạ giấy bồi tạo thêm điểm nhấn cho không gian văn hóa.

Cùng với đó, triển lãm tranh “Nha Trang xưa”, hoạt động trình diễn cổ phục Việt Nam và các trò chơi dân gian góp phần tạo nên điểm vui chơi, thưởng thức văn hóa cho cộng đồng. Không gian chợ quê với các món ăn địa phương mang đến thêm lựa chọn trải nghiệm cho du khách.

Chị Nguyễn Nam Phương (ở phường Nam Nha Trang) cho biết, chương trình rất ý nghĩa vì người dân có thêm địa điểm vui chơi, thưởng thức văn hóa ngay tại khu đô thị. Trẻ em có cơ hội tìm hiểu văn hóa dân tộc, còn người lớn được trải nghiệm, giao lưu...

Không gian văn hóa mở cũng góp phần tạo sức hút đối với du khách quốc tế. Thông qua nghệ thuật biểu diễn, nghề thủ công và trang phục truyền thống, khách nước ngoài có thêm cơ hội tìm hiểu những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa Việt Nam.

Anh Artem (du khách Nga đang du lịch tại Nha Trang) chia sẻ, tôi rất ấn tượng với sự phong phú của văn hóa Việt Nam. Tại đây, chúng tôi được thưởng thức âm nhạc truyền thống, tìm hiểu nghề thủ công và gặp gỡ những nghệ nhân. Điều thú vị là các giá trị văn hóa được giới thiệu trong một khu đô thị hiện đại. Tôi nghĩ cách tổ chức này giúp du khách hiểu thêm về Việt Nam và cho thấy sự trân trọng của người dân đối với di sản của mình.

Chương trình nghệ thuật “Sắc màu văn hóa” tái hiện những giá trị văn hóa truyền thống của các vùng miền Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Thị Hoài, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Khánh Vĩnh (KVG), việc tổ chức chuỗi sự kiện “Giao lộ văn hóa” xuất phát từ mong muốn đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với đời sống người dân và du khách. Thông qua những không gian giao lưu, trải nghiệm, chúng tôi hướng tới xây dựng khu đô thị hiện đại, giàu bản sắc, nơi đời sống tinh thần của cư dân được quan tâm cùng với phát triển hạ tầng. Đây cũng là định hướng của doanh nghiệp trong hành trình kiến tạo cộng đồng thịnh vượng, xây dựng những giá trị bền vững cho tương lai.

Việc đưa các hoạt động văn hóa truyền thống vào không gian đô thị cũng góp phần mở rộng các hình thức sinh hoạt cộng đồng. Đây là hướng tiếp cận nhằm kết hợp phát triển đô thị với gìn giữ bản sắc, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân.

Trong bối cảnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ và đô thị, những không gian văn hóa cộng đồng như “Giao lộ văn hóa” góp phần làm phong phú sản phẩm trải nghiệm cho người dân và du khách. Qua đó, quảng bá hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa năng động, giàu bản sắc, hướng tới xây dựng cộng đồng thịnh vượng và phát triển bền vững.