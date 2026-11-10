'Giao lộ văn hóa - Beyond Flavors' quảng bá nghệ thuật ẩm thực Việt Nam

Liên hoan hướng đến giới thiệu những giá trị văn hóa, lịch sử và bản sắc dân tộc thông qua ẩm thực. (Ảnh: THU MINH)

Trong hai ngày 21 và 22/11 tới đây, tại Khu Ngoại giao đoàn, 298 Kim Mã, Hà Nội, Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế năm 2026 sẽ diễn ra với chủ đề “Giao lộ Văn hóa-Beyond Flavors”. Đây là sự kiện thường niên được thực hiện theo sự chỉ đạo của Bộ Ngoại giao. Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn phối hợp Cục Lễ tân Nhà nước, Vụ Thông tin và Báo chí, Báo Thế giới và Việt Nam, các cơ quan của Bộ Ngoại giao và Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan thực hiện.

Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế năm 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 21-22/11 tại Khu Ngoại giao đoàn, 298 Kim Mã, Hà Nội. (Thực hiện: HOÀI THU - ĐẠT ANH)

Theo Ban tổ chức, Liên hoan năm nay diễn ra trong hai ngày, thay vì một ngày như những kỳ trước, nhằm tạo điều kiện để các đơn vị tham gia giới thiệu sản phẩm và tăng thời gian trải nghiệm cho khách tham quan. Bên cạnh các gian hàng ẩm thực, chương trình còn có hoạt động quảng diễn món ăn, trải nghiệm văn hóa, giao lưu nghệ thuật và ứng dụng công nghệ số.

Bà Hoàng Thu Nga, Chánh Văn phòng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn cho biết: "Chủ đề năm nay nhấn mạnh những câu chuyện văn hóa phía sau mỗi món ăn. Hành trình trải nghiệm được thiết kế bắt đầu bằng con đường hoa sen, biểu tượng văn hóa Việt Nam, tiếp nối qua không gian ASEAN và khu vực ẩm thực quốc tế. Công nghệ tương tác số cũng được ứng dụng với quả cầu kỹ thuật số và hệ thống màn hình tra cứu thông tin món ăn, giúp khách tham quan tiếp cận nội dung sự kiện thuận tiện hơn".

Ba không gian chủ đề gồm “Tự hào Việt Nam”, “Hương vị ASEAN” và “Hương vị thế giới” mang đến những trải nghiệm riêng. Trong đó, “Tự hào Việt Nam” giới thiệu tinh hoa ẩm thực ba miền, các món ăn truyền thống và đặc sản làng nghề. Không gian ASEAN tập trung vào nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của các nước Đông Nam Á, còn “Hương vị thế giới” giới thiệu sự đa dạng của các nền ẩm thực quốc tế.

Điểm nhấn tại khu vực “Tự hào Việt Nam” là không gian “Nguồn cội Việt”, giới thiệu các lễ vật truyền thống như bánh chưng, bánh dày và sản vật địa phương. Hoạt động quảng diễn làm bánh cùng nghi lễ dâng hương, dâng lễ thể hiện sự tri ân tổ tiên, tôn vinh nền văn minh lúa nước và những giá trị văn hóa truyền thống.

Bà Lê Nguyệt Anh, Phu nhân Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh: "Mục tiêu xuyên suốt của Liên hoan qua 14 kỳ tổ chức là quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, đồng thời tôn vinh văn hóa các quốc gia tại Việt Nam". Theo bà, ngoại giao ẩm thực tạo cơ hội để các nước tìm hiểu, chia sẻ những giá trị văn hóa, qua đó lan tỏa tinh thần hữu nghị và tình yêu chuộng hòa bình.

Bên cạnh hoạt động giao lưu, thiện nguyện tiếp tục là nội dung quan trọng của chương trình. Năm 2025, Liên hoan vận động được 1,301 tỷ đồng, trong đó 750 triệu đồng được trao trực tiếp hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Năm nay, Ban tổ chức tiếp tục phối hợp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai các hoạt động hỗ trợ địa phương, đơn vị và những hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm thiết thực, công khai, minh bạch. Sự tham gia của các đại sứ quán, doanh nghiệp và đơn vị trong nước được kỳ vọng sẽ lan tỏa tinh thần sẻ chia, tăng cường sự gắn kết giữa các quốc gia.