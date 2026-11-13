Giao khu đất 'vàng' gần 1.800 tỷ đồng cho Đại học Kinh tế TP.HCM

Đại học Kinh tế TP.HCM được bàn giao khu đất rộng hơn 5.200 m2. Ảnh: UEH.

Bộ GD&ĐT vừa quyết định điều chuyển khu đất rộng hơn 5.200 m2 tại số 3 Công trường Quốc tế (phường Xuân Hòa, TP.HCM) từ Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam sang Đại học Kinh tế TP.HCM quản lý, sử dụng.

Theo phụ lục danh mục tài sản điều chuyển, số liệu được trích xuất từ Phần mềm Tổng kiểm kê tài sản công do Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam báo cáo, chốt tại ngày 31/12/2025, tổng nguyên giá khối tài sản này là hơn 1.798 tỷ đồng.

Trong đó, riêng khu đất có diện tích 5.259 m2, với nguyên giá và giá trị còn lại cùng được ghi nhận ở mức hơn 1.789 tỷ đồng.

Phần tài sản còn lại gồm hệ thống nhà, công trình có tổng diện tích sàn xây dựng 3.038 m2, gồm nhà A (1.706 m2), nhà B (116 m2), nhà C (792 m2), nhà D (300 m2) và nhà làm gara ôtô (124 m2). Tổng nguyên giá các công trình này là hơn 9 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá trị còn lại của toàn bộ công trình được xác định bằng 0 đồng.

Cơ sở nhà, đất số 3 Công trường Quốc tế sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm TP.HCM, tiếp giáp vòng xoay Hồ Con Rùa và nằm liền kề các trục đường lớn như Phạm Ngọc Thạch, Võ Văn Tần, Trần Cao Vân.

Khu vực này tập trung nhiều cơ quan hành chính, di tích lịch sử, trường đại học và các hoạt động thương mại, dịch vụ sầm uất. Vị trí gần Hồ Con Rùa cũng khiến khu đất trở thành một trong những địa điểm có giá trị cao tại khu vực trung tâm thành phố.

Bộ GD&ĐT cho biết việc điều chuyển được thực hiện theo nguyên tắc chuyển tài sản từ nơi thừa sang nơi thiếu theo tiêu chuẩn, định mức, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Trước khi ban hành quyết định, Bộ GD&ĐT đã nhận được ý kiến của UBND TP.HCM tại Công văn số 9932/UBND-KT ngày 13/10 về phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất tại địa chỉ này.

Theo quyết định, Văn phòng Bộ, Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam và Đại học Kinh tế TP.HCM có trách nhiệm tổ chức bàn giao, tiếp nhận tài sản; thực hiện các thủ tục hạch toán, đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng và báo cáo biến động tài sản theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 21/10/2026.