Giao khu đất Cục Hải quan Đà Nẵng cũ để xây dựng trụ sở mới VTV8

Trụ sở VTV8 hiện tại

Trụ sở VTV8 hiện tại ở 258 Bạch Đằng có diện tích hơn 7384 m2, sau khi bố trí lại 1.100 m2 để gộp với khu đất 250-254 Bạch Đằng (trụ sở cũ Hải quan Đà Nẵng) xây trụ sở mới VTV8, thì diện tích còn lại khoảng 6.284 m2 cùng với khu đất số 270 Trần Phú (UBND quận Hải Châu cũ) được sử dụng vào mục đích phục vụ công cộng (giao thông ngầm, bãi đỗ xe ngầm, công viên cây xanh trên mặt đất…), đồng thời tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tại khu vực nhằm hài hòa với công viên 2 đầu cầu Rồng, Bảo tang Điêu khắc Chăm và kết nối không gian với sông Hàn.

Khu đất trụ sở Cục Hải quan Đà Nẵng cũ

UBND thành phố giao Sở Xây dựng hướng dẫn Đài truyền hình Việt Nam liên quan đến giao thông trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động đầu tư xây dựng mới trụ sở VTV8. VTV8 tiếp tục sử dụng trụ sở hiện hữu tại số 258 Bạch Đằng trong thời gian thực hiện đầu tư xây dựng Trụ sở mới tại khu đất số 250-254 Bạch Đằng, và một phần khu đất số 258 Bạch Đằng cho đến khi hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng.

H.Q