Giao hữu bóng đá Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan

Tiến Linh đi bóng qua thủ môn đội Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Đội hình của Bộ Công an Việt Nam có sự kết hợp giữa lãnh đạo, chiến sĩ và các cầu thủ chuyên nghiệp đang khoác áo CLB Công an TPHCM và PVF trong khi phía đội Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan gồm các chiến sĩ đang công tác trong ngành.

Với đội hình đồng đều và được ra sân thường xuyên, đội Công an Việt Nam thi đấu hiệu quả hơn và giành thắng lợi chung cuộc 2-0.