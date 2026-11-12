Giao hữu bóng đá Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan
Trên sân Thống Nhất (TPHCM), trận bóng đá giao hữu giữa hai đội Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6-8-1976 – 6-8-2026) diễn ra trong bầu không khí khí giao lưu cởi mở, thân thiện và đoàn kết.
Đội hình của Bộ Công an Việt Nam có sự kết hợp giữa lãnh đạo, chiến sĩ và các cầu thủ chuyên nghiệp đang khoác áo CLB Công an TPHCM và PVF trong khi phía đội Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan gồm các chiến sĩ đang công tác trong ngành.
Với đội hình đồng đều và được ra sân thường xuyên, đội Công an Việt Nam thi đấu hiệu quả hơn và giành thắng lợi chung cuộc 2-0.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/giao-huu-bong-da-cong-an-viet-nam-va-canh-sat-hoang-gia-thai-lan-post360881.html