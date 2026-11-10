Giao hữu bóng đá Công an Việt Nam - Cảnh sát Thái Lan

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội bóng Bộ Công an Việt Nam, trong không khí giao lưu cởi mở, thân thiện và đoàn kết.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (áo đỏ) đi bóng trước sự truy cản của thủ môn Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan trong trận giao hữu tại Sân vận động Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu trước trận đấu, Thiếu tướng Phạm Kim Đỉnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an Việt Nam phát biểu nhấn mạnh, trải qua nửa thế kỷ, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố, phát triển và ngày càng đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025 đã mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn, trong đó hợp tác an ninh giữ vai trò quan trọng.

Theo Thiếu tướng Phạm Kim Đỉnh, thể thao, trong đó có bóng đá, không chỉ góp phần rèn luyện sức khỏe mà còn là cầu nối hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa các quốc gia, dân tộc. Thông qua chương trình giao lưu bóng đá, hai bên mong muốn tạo thêm cơ hội để sĩ quan hai lực lượng gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan ngày càng bền chặt, thực chất và hiệu quả. Chiến thắng lớn nhất của chương trình không nằm ở tỷ số trên sân cỏ mà là tình hữu nghị, sự thấu hiểu và gắn kết giữa lực lượng thực thi pháp luật hai nước.

Đại diện đoàn Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Đại tá Chaiyong Khumpiam, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ học thuật, Đào tạo bày tỏ vui mừng khi tham gia chương trình giao hữu bóng đá tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông cho biết, trong các hoạt động thể thao khu vực, đặc biệt là bóng đá tại các kỳ SEA Games, Việt Nam và Thái Lan nhiều lần gặp nhau với tư cách đối thủ trên sân đấu. Tuy nhiên, những cuộc tranh tài cũng là dịp để các bên giao lưu, chia sẻ và xây dựng tinh thần thể thao tích cực. Chương trình giao hữu bóng đá lần này tạo cơ hội để cán bộ, chiến sĩ hai lực lượng hiểu nhau hơn, đồng thời góp phần duy trì các hoạt động giao lưu, tăng cường sự gắn kết trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo hai đoàn Việt Nam và Thái Lan tặng hoa, cờ lưu niệm tới lực lượng trọng tài và các cầu thủ thi đấu của hai nước.

Trận đấu giao hữu bóng đá diễn ra trong không khí cởi mở, vui tươi với sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và khách mời thuộc hai lực lượng. Đội hình Bộ Công an Việt Nam có sự góp mặt của Đại tá Lê Công Anh, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Các cầu thủ hai đội thi đấu với tinh thần thoải mái, chủ động phối hợp, tạo ra nhiều tình huống bóng đẹp về phía khung thành của nhau.

Kết thúc trận đấu, đội bóng Bộ Công an Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước đội Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan với cả hai bàn thắng đều do cầu thủ số 17 Bùi Hoàng Sơn ghi ở phút 52 và 68.

Bên cạnh hoạt động giao lưu thể thao, Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan tiếp tục duy trì, thúc đẩy hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, ma túy, mua bán người, lừa đảo trực tuyến và truy bắt đối tượng truy nã.

Theo kế hoạch, hai đội sẽ tiếp tục có trận giao hữu gặp lại nhau vào ngày 12/11.