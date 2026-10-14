Giao hơn 5.300m² đất xây dựng nhà ở xã hội Khu B cầu Thăng Long

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Theo Quyết định số 5716/QĐ-UBND ngày 13-10-2026 do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường ký ban hành, khu đất được giao thuộc ô đất ký hiệu CT-02, nằm trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư cầu Thăng Long, xã Vĩnh Thanh.

Khu đất có diện tích 5.337m², được xác định theo bản vẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết đã được UBND xã Vĩnh Thanh phê duyệt ngày 28-7-2026. Mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị, phục vụ triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Khu B cầu Thăng Long.

Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc HK được sử dụng đất trong thời hạn 50 năm kể từ ngày ký quyết định giao đất. Đối với người mua căn hộ, quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được chứng nhận theo quy định, với thời hạn sử dụng ổn định lâu dài.

Đáng chú ý, dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng chủ đầu tư được miễn khoản tiền này theo chính sách ưu đãi phát triển nhà ở xã hội. Việc giao đất thực hiện không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, phù hợp các quy định pháp luật hiện hành.

UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư liên hệ các cơ quan chức năng để hoàn thiện thủ tục liên quan, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng đất. Các sở, ngành có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai dự án theo thẩm quyền.

Việc giao đất cho dự án Khu B cầu Thăng Long là bước triển khai cụ thể trong quá trình phát triển quỹ nhà ở xã hội của Hà Nội, trong bối cảnh nhu cầu nhà ở dành cho người thu nhập thấp vẫn ở mức cao. Thành phố đang tiếp tục rà soát, bổ sung quỹ đất và thúc đẩy các dự án nhằm tăng nguồn cung nhà ở xã hội trong những năm tới.