Giao hơn 2,73 triệu mét vuông đất thực hiện dự án Khu đô thị đa mục tiêu

Theo quyết định, vị trí, ranh giới, diện tích khu đất được xác định tại Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/500 thuộc Hồ sơ bản vẽ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập năm 2026.

Ranh giới khu đất giao đợt 2 được xác định theo Bản vẽ ranh giới đề nghị giao đất và Hồ sơ tính diện tích do Công ty cổ phần Địa tin học Việt lập ngày 7-9-2026, kèm theo Văn bản số 146/2026/CV-TLSH ngày 8-9-2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng. Số liệu được Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, chuẩn xác tại Văn bản ngày 8-9-2026 của Phòng Thống kê đất đai và Đo đạc bản đồ.

Trong tổng diện tích 2.733.173m² đất được giao có 384.327m² đất xây dựng nhà ở thương mại, gồm nhà ở cao tầng và thấp tầng; 340.221m² đất xây dựng nhà ở tái định cư, gồm 80.704m² đất nhà ở tái định cư cao tầng và 259.517m² đất nhà ở tái định cư thấp tầng.

Ngoài ra, diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội là 25.334m²; đất xây dựng công trình thương mại, dịch vụ là 122.494m²; đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội có mục đích kinh doanh là 208.067m².

Diện tích còn lại, 1.652.730m², dành cho hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cây xanh, sân chơi, tập luyện thể dục thể thao, công trình văn hóa phục vụ mục đích công cộng.

UBND thành phố Hà Nội giao Công ty Cổ phần Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế thành phố, Sở Xây dựng để thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng và các sở có liên quan; Thuế thành phố Hà Nội được giao có trách nhiệm, theo chức năng, nhiệm vụ được giao về chuyên ngành, kiểm tra, hướng dẫn Công ty cổ phần Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.

Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.