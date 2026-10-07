Giao hơn 18.900m² đất thực hiện dự án Khu dân cư Trung tâm thị trấn Tân An

Theo quyết định, thành phố giao 18.940,8m² đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển địa ốc Quảng Nam để thực hiện dự án.

Trong đó, 7.486,1m² đất nhà ở liền kề được giao có thu tiền sử dụng đất, mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị với thời hạn lâu dài. Việc giao đất được thực hiện không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hay đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Phần diện tích 11.454,8m² đất còn lại được giao không thu tiền sử dụng đất, bao gồm: 278,9m² đất ở tái định cư; 1.209,6m² đất cây xanh, mặt nước và 9.966,3m² đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển địa ốc Quảng Nam có trách nhiệm đầu tư xây dựng dự án theo quy hoạch chi tiết và phương án được duyệt; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai; sử dụng đất đúng mục đích, vị trí, ranh giới và diện tích được giao, bảo đảm cảnh quan, môi trường và mỹ quan đô thị.

Sau khi hoàn thành xây dựng, doanh nghiệp bàn giao phần đất cây xanh, mặt nước, giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các công trình công cộng cho UBND xã Hiệp Đức quản lý; đồng thời bàn giao quỹ đất ở tái định cư cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định giá đất cụ thể hoặc chuyển thông tin địa chính để thực hiện nghĩa vụ tài chính; xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa và chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố thực hiện các thủ tục đất đai theo quy định.

Cơ quan Thuế thành phố Đà Nẵng xác định tiền sử dụng đất cùng các nghĩa vụ tài chính phải nộp, thông báo để doanh nghiệp thực hiện. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tiếp nhận, quản lý quỹ đất tái định cư sau khi chủ đầu tư hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của dự án.

UBND xã Hiệp Đức kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của doanh nghiệp; tiếp nhận, quản lý các công trình công cộng, đất cây xanh, mặt nước, giao thông và hạ tầng kỹ thuật sau khi hoàn thành bàn giao.