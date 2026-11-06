Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập

Đến dự đại lễ có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương và TP Hồ Chí Minh…

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đại biểu đến dự lễ.

Phát biểu khai mạc đại lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN cho biết, đây là dịp để toàn thể tăng ni, phật tử cùng ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Giáo hội; thành kính tưởng niệm công đức các bậc tiền bối hữu công; tri ân sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân; đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống đoàn kết, hòa hợp, phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

Theo Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, trải qua hơn hai nghìn năm hiện diện trên đất Việt, Phật giáo đã hòa quyện sâu sắc vào đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc, góp phần hình thành những giá trị đạo đức, nhân văn và truyền thống yêu nước của nhân dân Việt Nam.

Các đại biểu cùng các chức sắc tại buổi lễ.

Ngày 7/11/1981, GHPGVN chính thức ra đời, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử Phật giáo nước nhà: thống nhất về tổ chức, hòa hợp trong đa dạng truyền thống tu học, cùng chung lý tưởng phụng sự Đạo pháp và dân tộc… Sự ra đời của GHPGVN đã mở ra thời kỳ phát triển mới của Phật giáo nước nhà, kế thừa truyền thống hơn hai nghìn năm đồng hành cùng dân tộc, tiếp nối tinh thần nhập thế, hộ quốc an dân, phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

Trải qua 45 năm xây dựng và trưởng thành, dưới phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Giáo hội đã không ngừng củng cố khối đại đoàn kết, hòa hợp Tăng Ni; phát triển sự nghiệp hoằng pháp, giáo dục tăng ni, hướng dẫn phật tử tu học; gìn giữ và phát huy di sản văn hóa Phật giáo; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đối ngoại nhân dân và hội nhập quốc tế. Những thành tựu ấy là kết tinh của trí tuệ, đạo hạnh và công đức của nhiều thế hệ tăng ni, phật tử; góp phần làm rạng rỡ truyền thống Phật giáo Việt Nam trong lòng dân tộc và trên trường quốc tế.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu khai mạc đại lễ.

Nhân dịp này, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN đã gửi thông điệp tới toàn thể tăng ni, cư sĩ, phật tử Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất trong tinh thần đại đoàn kết, hòa hợp và trưởng dưỡng đạo tâm, cùng hướng về ngôi nhà chung GHPGVN.

Thay mặt Hội đồng Chứng minh, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trân trọng tri ân sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển của Giáo hội trong suốt 45 năm qua.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chúc mừng.

Phát biểu chúc mừng Đại lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc trân trọng biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu, đóng góp quan trọng của GHPGVN, chư tôn đức, tăng ni, cư sĩ, phật tử ở trong nước và nước ngoài trong suốt 45 năm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Theo Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc, trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, Phật giáo đã gắn bó với Tổ quốc, những giá trị cao quý của đạo Phật như từ bi, trí tuệ, vô ngã, vị tha, đã hòa quyện với truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung, đoàn kết của dân tộc trở thành một phần quan trọng trong đời sống tinh thần và bản sắc văn hóa dân tộc.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch nước cho 9 cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc tin tưởng sâu sắc rằng, với truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” và nền tảng vững chắc được vun đắp trong 45 năm qua, GHPGVN sẽ tiếp tục vững mạnh, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của một tôn giáo “hộ quốc an dân”…

Trong khuôn khổ Đại lễ, các đại biểu cũng trình bày một số tham luận để ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của GHPGVN; tôn vinh những thành tựu Phật sự nổi bật trong 45 năm qua; khẳng định vai trò, trách nhiệm và định hướng đồng hành cùng dân tộc của Giáo hội trong giai đoạn mới; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và giao lưu Phật giáo phù hợp với nội dung, ý nghĩa của Đại lễ.