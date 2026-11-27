Dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương; lãnh đạo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các ban, sở, ngành của tỉnh và phường Yên Bái.

Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Lào Cai tặng hoa lãnh đạo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam.

Theo quyết định chuẩn y của Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam, Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 45 thành viên, trong đó có 19 thành viên Thường trực và 26 ủy viên. Hòa thượng Thích Thanh Điện đảm nhiệm cương vị Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Lào Cai.

Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương GHPG Việt Nam trao quyết định cho Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Lào Cai.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam, trao quyết định cho các trưởng ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam đã trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự đến các thành viên Ban Trị sự, trưởng các ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban trị sự GHPG ﻿Việt Nam tỉnh Lào Cai.

Kế thừa những thành tựu Phật sự qua các thời kỳ, Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, thống nhất trong lãnh đạo, điều hành; chú trọng đưa nghị quyết đại hội vào thực tiễn hoạt động của các tự viện, tăng ni, phật tử; đồng thời, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Phật sự bằng kế hoạch hoạt động hằng năm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chúc mừng tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Ngà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chúc mừng chư tôn đức được Trung ương Giáo hội chuẩn y tham gia Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí ghi nhận những đóng góp tích cực của tăng ni, phật tử trong công tác chăm lo người nghèo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường; qua đó lan tỏa tinh thần từ bi của Phật giáo, góp phần củng cố tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn Ban Trị sự tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, đổi mới hoạt động Phật sự, hướng dẫn tăng ni, phật tử sinh hoạt tôn giáo theo Hiến chương Giáo hội và quy định của pháp luật, thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Các tăng ni, phật tử tham dự buổi lễ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của tăng ni, Phật tử; tăng cường phối hợp với Ban Trị sự và các cơ sở Phật giáo trong thực hiện công tác an sinh xã hội, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương GHPG Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương GHPG Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Lào Cai.

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, đề nghị Ban Trị sự nhiệm kỳ 2026 - 2031 phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, sớm triển khai nghị quyết đại hội tới các tự viện, tăng ni, phật tử và cụ thể hóa bằng kế hoạch hằng năm. Hòa thượng nhấn mạnh việc chăm lo gia đình chính sách, người có công, người yếu thế; phối hợp với chính quyền tri ân các anh hùng liệt sĩ, giữ gìn an ninh, trật tự tại các tự viện.