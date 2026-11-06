Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Ngày 6-11, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội (7-11-1981 – 7-11-2026) tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM.

Đến dự và phát biểu tại đại lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, những giá trị tốt đẹp của Phật giáo đã hòa quyện cùng truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung và đoàn kết của dân tộc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự và phát biểu tại đại lễ

Nhìn lại chặng đường 45 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam không ngừng phát triển lớn mạnh, khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí và uy tín trong đời sống xã hội, luôn thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tặng bức tranh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam luôn nhất quán quan điểm tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo đảm các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Đồng thời, luôn quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo Hiến chương, điều lệ, quy định của pháp luật; trân trọng và phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp cùng nguồn lực của tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bước vào kỷ nguyên mới, chặng đường mới, Phó Thủ tướng Thường trực tin tưởng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục củng cố đoàn kết, hòa hợp, xây dựng tổ chức vững mạnh; đề cao Giới - Định - Tuệ với tinh thần nhập thế.

Cùng với đó, phát huy tốt các giá trị văn hóa, đạo đức, nhân văn của Phật giáo; nâng cao hiệu quả công tác từ thiện, an sinh xã hội, đối ngoại nhân dân và gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tặng hoa chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Với truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” và nền tảng vững chắc được vun đắp trong 45 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát triển vững mạnh, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của một tôn giáo “hộ quốc an dân”.

Dịp này, Chủ tịch nước tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc đến 9 cá nhân; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen đến 3 tập thể và 35 cá nhân tăng ni thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.