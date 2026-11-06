Giáo hội Phật giáo Việt Nam tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Sáng 6/11, Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 - 7/11/2026) đã được tổ chức tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở TPHCM.

Đây là dịp để toàn thể Tăng Ni, Phật tử cùng ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Giáo hội; thành kính tưởng niệm công đức các bậc tiền bối hữu công; tri ân sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống đoàn kết, hòa hợp, phụng sự Đạo pháp và dân tộc.

Tham dự Đại lễ, về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước có: ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam có: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ; chư vị Phó Pháp chủ, cùng các vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh; chư tôn đức Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hai Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo Ban, Viện Trung ương, đại biểu 34 Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, thành phố; Phật tử trong nước và ở nước ngoài.

Tham dự Đại lễ còn có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ, ban, sở, ngành Trung ương và TPHCM; đại diện tôn giáo bạn.

Phát biểu tại Đại lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, cư sĩ, phật tử đối với đạo pháp và dân tộc.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại Đại lễ kỷ niệm

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, Phật giáo đã gắn bó với Tổ quốc, những giá trị cao quý của đạo Phật như từ bi, trí tuệ, vô ngã, vị tha đã hòa quyện với truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung, đoàn kết của dân tộc trở thành một phần quan trọng trong đời sống tinh thần và bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong các thời kỳ lịch sử, nhiều thế hệ tăng ni, Phật tử luôn nêu cao, thực hành tinh thần nhập thế sâu sắc, sáng đạo trong đời, gắn việc tu hành với trách nhiệm cộng đồng và đất nước.

Nhìn lại chẳng đường 45 năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã không ngừng phát triển lớn mạnh, khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí và uy tín trong đời sống xã hội. Giáo hội luôn thực hiện tốt phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", nêu cao tinh thần lục hòa, củng cố đoàn kết, hợp tác giữa các hệ phái Phật giáo và giữa các truyền thống tu học khác nhau, xây dựng tổ chức Giáo hội ngày càng vững mạnh.

Đặc biệt, các hoạt động từ thiện, nhân đạo và an sinh xã hội đã trở thành một dấu ấn nổi bật, thể hiện tinh thần từ bi, cứu khổ của đạo Phật và truyền thống tương thân tương ái của dân tộc. Tăng ni, phật tử đã tích cực chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế.

Bước vào chặng đường mới, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc mong muốn Giáo hội tiếp tục củng cố đoàn kết, hòa hợp, xây dựng tổ chức vững mạnh; đề cao Giới - Định - Tuệ với tinh thần nhập thế; phát huy tốt các giá trị văn hóa, đạo đức, nhân văn của Phật giáo; nâng cao hiệu quả công tác từ thiện, an sinh xã hội, đối ngoại nhân dân và gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, với truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc và nền tảng được vun đắp trong 45 năm qua, Giáo hội sẽ tiếp tục vững mạnh, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Lan tỏa lòng từ bi, nhân ái trong cộng đồng

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết, trải qua hơn hai nghìn năm hiện diện trên đất Việt, Phật giáo đã hòa quyện sâu sắc vào đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc, góp phần hình thành những giá trị đạo đức, nhân văn và truyền thống yêu nước của nhân dân Việt Nam.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đọc diễn văn tại Đại lễ

Trong suốt chặng đường 45 năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn kiên định phương châm "Đạo pháp -Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", kế thừa truyền thống hộ quốc an dân, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giáo hội nhận thức sâu sắc rằng Đạo pháp luôn gắn bó với dân tộc; sự hưng thịnh của Phật giáo không thể tách rời sự hòa bình, ổn định và phát triển của đất nước.

Đồng thời, Giáo hội luôn xác định rằng sức mạnh và sự trường tồn của Phật pháp trước hết phải được xây dựng trên nền tảng giới luật, đạo hạnh, trí tuệ và sự thanh tịnh, hòa hợp của Tăng đoàn.

Theo Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước đang đứng trước những thời cơ và vận hội lớn, đồng thời phải đối diện với nhiều thách thức trong bối cảnh thế giới biến đổi nhanh chóng.

Trước yêu cầu của thời đại, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả Phật sự, nhưng luôn giữ vững những giá trị cốt lõi của giáo pháp Đức Phật.

Chư tôn đức tăng ni, phật tử tiêu biểu cùng tham dự đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn kêu gọi toàn thể Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp; tinh tấn tu học, giữ gìn giới luật, tăng trưởng đạo hạnh; chung sức xây dựng Giáo hội ngày càng trang nghiêm, vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Mỗi vị Tăng Ni hãy là một tấm gương về đạo hạnh và trí tuệ. Mỗi người Phật tử hãy là một nhân tố tích cực trong gia đình và xã hội. Mỗi ngôi chùa hãy thực sự là nơi nuôi dưỡng đời sống tâm linh, giáo dục đạo đức và lan tỏa lòng từ bi, nhân ái trong cộng đồng.