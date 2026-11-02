Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông tin về Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981-7/11/2026) sẽ diễn ra tại Học viện Phật giáo Việt Nam (đường Mai Bá Hương, xã Bình Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 5-7/11.

Sự kiện do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức với sự tham dự của gần 2.000 đại biểu.

Đây là thông tin được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, công bố tại buổi họp báo do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức chiều 2/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp Trung ương, cho biết Đại hội được tổ chức sớm 1 năm so với nhiệm kỳ 5 năm 2022-2027, nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức Giáo hội phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tạo nền tảng cho hoạt động Phật sự trong giai đoạn mới.

Đại hội sẽ đánh giá toàn diện những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ IX, giai đoạn 2022-2026; thảo luận, quyết định phương hướng hoạt động phật sự nhiệm kỳ X; kiện toàn tổ chức, suy tôn bổ sung chư tôn đức thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới; thông qua bản Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VIII; cử hành suy tôn hàng giáo phẩm; thông qua Nghị quyết Đại hội, thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của tăng ni, phật tử cả nước trong việc xây dựng Giáo hội ngày càng đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp Trung ương, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X thông tin cụ thể về Đại hội. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Với chủ đề “Kỷ cương-Đổi mới-Hiệu lực-Hiệu quả,” Đại hội xác định mục tiêu xây dựng Giáo hội đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững; lấy giới luật và đạo hạnh của tăng ni làm nền tảng; lấy đổi mới trong hoằng pháp và giáo dục làm nhiệm vụ trọng tâm; lấy phụng sự nhân sinh làm phương châm hành động. Kỷ cương là nền tảng để thống nhất, đổi mới là động lực để phát triển, hiệu lực là điều kiện để thực thi, hiệu quả là thước đo để phụng sự.

Một điểm nhấn hoạt động phật sự trong nhiệm kỳ qua là Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững,” qua đó góp phần khẳng định năng lực tổ chức, tinh thần trách nhiệm và vị thế quốc tế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thúc đẩy ngoại giao văn hóa, đối ngoại nhân dân và quảng bá hình ảnh Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Việc cung rước và tôn trí Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ Ấn Độ tại Việt Nam nhân Đại lễ là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thu hút hơn 17 triệu lượt tăng ni, phật tử và người dân chiêm bái, đảnh lễ.

Nhiệm kỳ qua, tăng ni, phật tử cả nước tích cực tham gia cứu trợ thiên tai, hỗ trợ đồng bào khó khăn, chăm sóc người già, trẻ em mồ côi, người khuyết tật; xây dựng nhà tình nghĩa, cầu đường, trường học và thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội; khám chữa bệnh từ thiện… với tổng giá trị trên 7.500 tỷ đồng cùng nhiều chương trình cứu trợ nhân đạo quốc tế.

Đại lễ kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ diễn ra cùng Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam lần thứ X. Đây cũng là dịp để Giáo hội Phật giáo Việt Nam ôn lại chặng đường hình thành, xây dựng và trưởng thành của Giáo hội; tri ân chư vị tiền bối hữu công; tôn vinh những đóng góp của các thế hệ tăng ni, phật tử, khẳng định những thành tựu nổi bật của Giáo hội trong sự nghiệp phụng sự đạo pháp, dân tộc và nhân sinh.

Bên lề Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật Phật giáo như Triển lãm 45 năm thành tựu Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Đại nhạc hội “Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm"; Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình và quốc thái dân an...

Nhân dịp này, mạng xã hội Phật giáo Butta sẽ ra mắt phiên bản mới, bổ sung các tiện ích như "Thiền đường số," "Không gian lễ Phật," "Thư viện Phật pháp," hỗ trợ học tập và thực hành Phật pháp trực tuyến.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của Giáo hội trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế. Với tinh thần “Kỷ cương-Đổi mới- Hiệu lực-Hiệu quả,” Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức đại diện cho tăng ni, phật tử Việt Nam, phát huy những giá trị từ bi, trí tuệ, đạo đức và văn hóa Phật giáo; tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước hòa bình, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc./.