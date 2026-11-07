Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông qua Hiến chương sửa đổi, bước vào nhiệm kỳ mới

Phát biểu bế mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), cho biết sau hai ngày làm việc trong không khí “trang nghiêm, dân chủ, đoàn kết, hòa hợp và trách nhiệm”, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Theo Trưởng lão Hòa thượng, Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Các đại biểu đã nghe, thảo luận và thông qua những văn kiện quan trọng; đánh giá toàn diện kết quả hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2026, chỉ rõ những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Về phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết mục tiêu là xây dựng GHPGVN "đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững", với phương châm: "Lấy giới luật làm nền tảng, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy hoằng pháp làm nhiệm vụ trọng tâm và lấy phụng sự nhân sinh làm phương châm hành động".

Trước hết, GHPGVN sẽ tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; tăng cường kỷ cương, giữ gìn giới luật, đạo hạnh và truyền thống thanh tịnh, hòa hợp của tăng đoàn.

Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản trị; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo tăng ni, chú trọng xây dựng đội ngũ kế thừa. Công tác hoằng pháp tiếp tục được đổi mới, hướng đến thế hệ trẻ, gia đình và các cộng đồng còn nhiều khó khăn.

GHPGVN cũng đặt mục tiêu bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam, đẩy mạnh nghiên cứu Phật học, mở rộng hoạt động đối ngoại và phát huy tinh thần nhập thế thông qua các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng.

Tại phiên bế mạc, Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN thực hiện nghi thức dâng y

Về công tác nhân sự và văn kiện, đại hội đã suy tôn bổ sung thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự và các cơ quan lãnh đạo GHPGVN nhiệm kỳ 2026-2031; cử hành suy tôn hàng giáo phẩm gồm các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư; biểu quyết thông qua Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ 8, bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đoàn kết và phát triển.

Nhấn mạnh thành công của Đại hội không chỉ thể hiện qua văn kiện, quyết nghị và kết quả suy cử, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho rằng điều quan trọng hơn là "tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội trong thực tiễn".

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn kêu gọi các cấp GHPGVN, các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự các tỉnh, thành cùng tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước sớm cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động thiết thực, phù hợp điều kiện từng địa phương, từng cơ sở tự viện.

"Mỗi vị tăng ni cần là tấm gương về giới hạnh, trí tuệ và trách nhiệm; mỗi ngôi chùa cần là nơi nuôi dưỡng đời sống tâm linh lành mạnh, giáo dục đạo đức và lan tỏa tình thương; mỗi người Phật tử cần tinh tấn tu học, sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực đóng góp cho cộng đồng và xã hội", Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh.

Bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng Ban Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo (ngồi thứ tư từ trái sang) tham dự phiên bế mạc Đại hội chiều 7/11

Thay mặt GHPGVN, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn bày tỏ lòng tri ân Đức Pháp chủ, chư tôn đức giáo phẩm; cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành Trung ương, TPHCM và các địa phương.

Ngài khẳng định quyết tâm xây dựng GHPGVN ngày càng trang nghiêm, vững mạnh, hoạt động theo Hiến chương GHPG và pháp luật Nhà nước, tiếp tục thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cũng tin tưởng Nghị quyết Đại hội sẽ được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đưa Giáo hội Phật giáo Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thành tựu Phật sự.

Phước Sáng