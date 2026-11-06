Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát huy tinh thần hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng các đại biểu dự đại lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự đại lễ có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM.

Góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đọc diễn văn khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhấn mạnh đại lễ là dịp để tăng ni, phật tử ôn lại chặng đường 45 năm xây dựng và phát triển của Giáo hội; tưởng niệm công đức các bậc tiền bối, tri ân sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân; khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống đoàn kết, hòa hợp, phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Ôn lại lịch sử Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn khẳng định Phật giáo luôn thể hiện tinh thần nhập thế, hộ quốc an dân, gắn bó với vận mệnh dân tộc.

Ngày 7-11-1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức ra đời, mở ra thời kỳ mới trong lịch sử Phật giáo nước nhà, thống nhất về tổ chức, hòa hợp giữa các truyền thống tu học, cùng chung lý tưởng phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Từ khi thành lập đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam từng bước kiện toàn tổ chức, củng cố đoàn kết giữa các hệ phái; phát huy vai trò của Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự và Ban Trị sự tại các địa phương; mở rộng hoạt động Phật sự trên nhiều lĩnh vực.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng các đại biểu dự đại lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Công tác tăng sự, giáo dục, đào tạo tăng ni ngày càng được chú trọng. Hoạt động hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử không ngừng đổi mới, đưa những giá trị từ bi, trí tuệ, nhân quả và đạo đức Phật giáo đến với đông đảo người dân. Các hoạt động nghi lễ, văn hóa Phật giáo, bảo tồn di sản, trùng tu tự viện, truyền thông, nghiên cứu Phật học và truyền bá kinh điển góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cùng các đại biểu dự đại lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đặc biệt, tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật được thể hiện qua các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội. Khi đất nước gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, tăng ni, phật tử tích cực đồng hành, chia sẻ khó khăn với người dân, góp phần xoa dịu những mất mát, khổ đau trong cuộc sống.

Trong quan hệ quốc tế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam mở rộng giao lưu, hợp tác với các tổ chức Phật giáo trên thế giới, góp phần nâng cao vị thế Phật giáo Việt Nam, thúc đẩy tình hữu nghị, hòa bình và sự hiểu biết giữa các dân tộc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đọc diễn văn khai mạc đại lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Việt Nam đã đăng cai tổ chức thành công 4 kỳ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc, đặc biệt là Đại lễ Vesak năm 2025 tại TPHCM, cùng sự kiện cung nghinh xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức và xá lợi Đức Phật từ Ấn Độ về Việt Nam. Những hoạt động này để lại dấu ấn, góp phần khẳng định vị thế, uy tín của Phật giáo Việt Nam trong cộng đồng Phật giáo quốc tế.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh, những thành tựu đạt được là kết quả của tinh thần đoàn kết, hòa hợp, sự nỗ lực của nhiều thế hệ tăng ni, phật tử cùng sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và sự đồng hành của nhân dân.

Suốt 45 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn kiên định phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, kế thừa truyền thống hộ quốc an dân, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước

Theo Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, bước vào giai đoạn phát triển mới, trước những thời cơ và thách thức, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần tiếp tục phát huy thành tựu, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả Phật sự, đồng thời giữ vững những giá trị cốt lõi của giáo pháp Đức Phật.

Trước hết, Giáo hội cần củng cố khối đoàn kết, hòa hợp, giữ gìn sự thống nhất trong đa dạng giữa các truyền thống, hệ phái Phật giáo; coi đây là nền tảng, sức mạnh nội sinh của Giáo hội. Đặc biệt, chú trọng giáo dục, đào tạo tăng ni, lấy giới luật làm nền tảng, trí tuệ làm sự nghiệp và tinh thần phụng sự làm phương châm hành động.

Giáo hội tiếp tục đổi mới công tác hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, quan tâm thế hệ trẻ; đưa những giá trị đạo đức, từ bi và trí tuệ Phật giáo vào đời sống xã hội. Cùng với đó, phát huy tinh thần nhập thế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh. Đồng thời, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác Phật giáo quốc tế, góp phần thúc đẩy đối thoại, hòa hợp và hòa bình trên thế giới.

"Bốn mươi lăm năm trước, các bậc tiền bối đã đặt nền móng cho ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam bằng trí tuệ, đạo tâm và tinh thần đoàn kết, hòa hợp. Bốn mươi lăm năm sau, thế hệ chúng ta có trách nhiệm kế thừa, gìn giữ và phát huy di sản cao quý ấy, để Giáo hội ngày càng trang nghiêm, vững mạnh, xứng đáng với công đức của các bậc tiền nhân và niềm tin của Tăng Ni, Phật tử", Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn kêu gọi tăng ni, Phật tử Việt Nam trong nước và nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp; tinh tấn tu học, giữ gìn giới luật, tăng trưởng đạo hạnh; chung sức xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Các đại biểu dự đại lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Mỗi vị tăng ni hãy là một tấm gương về đạo hạnh và trí tuệ. Mỗi người Phật tử hãy là một nhân tố tích cực trong gia đình và xã hội. Mỗi ngôi chùa hãy thực sự là nơi nuôi dưỡng đời sống tâm linh, giáo dục đạo đức và lan tỏa lòng từ bi, nhân ái trong cộng đồng”, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn kêu gọi.

Thay mặt Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tri ân sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các cấp chính quyền, các tổ chức và nhân dân đối với Giáo hội trong suốt 45 năm qua; bày tỏ tin tưởng Giáo hội tiếp tục phát triển vững mạnh, hoàn thành sứ mệnh phụng sự đạo pháp, phục vụ dân tộc, góp phần xây dựng thế giới hòa bình, an lạc và hạnh phúc.