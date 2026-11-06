Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn thực hiện phương châm 'Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội'

Sáng 6/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981-7/11/2026).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh: CP

Tại Đại lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, Phật giáo luôn gắn bó với Tổ quốc. Những giá trị cao quý của đạo Phật như từ bi, trí tuệ, vô ngã, vị tha đã hòa quyện với truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung, đoàn kết của dân tộc, trở thành một phần quan trọng trong đời sống tinh thần và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Ngày 7/11/1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập trên cơ sở thống nhất các tổ chức, giáo hội và hệ phái Phật giáo trong cả nước. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng, đáp ứng nguyện vọng đoàn kết, hòa hợp của tăng ni, Phật tử, mở ra chặng đường phát triển mới của Phật giáo Việt Nam trong ngôi nhà chung Giáo hội.

Sau 45 năm xây dựng và phát triển, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng lớn mạnh, khẳng định vai trò, vị trí và uy tín trong đời sống xã hội. Giáo hội luôn thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, nêu cao tinh thần lục hòa, củng cố đoàn kết giữa các hệ phái, các truyền thống tu học; xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, hướng dẫn hoạt động Phật sự và thế sự theo Hiến chương và quy định của pháp luật...

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao tặng lẵng hoa của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh: CP

Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa, gắn với Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X. Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Giáo hội trong việc lựa chọn chủ đề Đại hội phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới, đồng thời xem xét sửa đổi Hiến chương để tiếp tục hoàn thiện tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ tin tưởng Đại hội sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trí tuệ, dân chủ; suy tôn, suy cử được những vị chư Tôn đức, tăng ni, Phật tử có đạo hạnh, uy tín, trí tuệ và tâm huyết, bảo đảm sự kế thừa, ổn định và phát triển của Giáo hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao tặng bức tranh của Chính phủ chúc mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: CP

Bước vào kỷ nguyên mới, Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn Giáo hội tiếp tục củng cố đoàn kết, hòa hợp, xây dựng tổ chức vững mạnh; đề cao giới - định - tuệ, phát huy tinh thần nhập thế và những giá trị văn hóa, đạo đức, nhân văn tốt đẹp của Phật giáo; nâng cao hiệu quả hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, đối ngoại nhân dân và gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Với truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” và nền tảng được vun đắp trong 45 năm qua, Phó Thủ tướng Thường trực tin tưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của một tôn giáo “Hộ quốc an dân”.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao tặng huân chương đại đoàn kết dân tộc cho các tăng ni có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc - Ảnh: CP

Hiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam có hơn 18.500 tự viện, gần 65.000 tăng ni trên cả nước. Hệ thống giáo dục Phật giáo gồm 4 học viện và 34 trường trung cấp Phật học, đào tạo hơn 5.000 tăng ni sinh mỗi năm. Hoạt động hoằng pháp được triển khai tại hơn 3.000 đạo tràng, với hơn 500.000 Phật tử tham gia tu học, sinh hoạt thường xuyên.