Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Lào vun đắp tình hữu nghị hai nước

Các đại biểu là lãnh đạo Phật giáo hai nước Việt Nam-Lào tham dự sự kiện. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Tham dự buổi Lễ có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Souvanh Chanthalat, Ủy viên Thường trực Trung ương Giáo hội Liên minh Phật giáo Lào; đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các thành viên trong Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào và các Tăng Ni Phật tử Việt Nam tại Lào.

Về khách mời phía Lào có sự tham dự của bà Naly Sisoulith, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào cùng đại diện các cơ quan liên quan của Lào. Về phía Việt Nam có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và Phu nhân; đại diện các cơ quan đại diện Việt Nam tại Viêng Chăn; đại diện Tổng hội, Thành hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng Ban Điều phối và hợp tác Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào, chủ trì buổi lễ.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trao Bằng tuyên dương Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm vì đã có những đóng góp hỗ trợ cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới, Ban Điều phối cho biết các chùa Việt tại Lào đã duy trì sinh hoạt Phật giáo, chăm lo đời sống tinh thần của bà con, tổ chức hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn và dạy tiếng Việt, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, gắn kết cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đánh giá cao đóng góp của Ban Điều phối, các chùa Việt và tăng ni, Phật tử trong nhiệm kỳ qua; cảm ơn Giáo hội Liên minh Phật giáo Lào và các cơ quan chức năng Lào đã tạo điều kiện cho hoạt động Phật sự của cộng đồng người Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh các chùa Việt vừa là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, vừa gìn giữ tiếng Việt, văn hóa dân tộc và kết nối các thế hệ người Việt với quê hương.

Đại sứ đề nghị Ban Điều phối và hợp tác Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào nhiệm kỳ mới tiếp tục đoàn kết, tăng cường gắn kết các chùa Việt trên toàn Lào; quan tâm thế hệ trẻ, dạy và học tiếng Việt; đẩy mạnh hoạt động nhân đạo, từ thiện; phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Liên minh Phật giáo Lào, các hội đoàn và Đại sứ quán.

Hướng tới năm 2027, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, Đại sứ mong muốn Ban Điều phối và hợp tác Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, Phật giáo và hướng tới cộng đồng, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Trao quyết định nhân sự Ban Điều phối và hợp tác Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào nhiệm kỳ 2026–2031. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Giáo hội Phật giáo Việt Nam công bố và trao quyết định nhân sự Ban Điều phối và hợp tác Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào nhiệm kỳ 2026–2031, Thượng tọa Thích Minh Quang tiếp tục giữ chức Trưởng Ban Điều phối và hợp tác Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào. Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Phật sự và hoạt động cộng đồng được trao Bằng tuyên dương.

Đại diện Giáo hội Liên minh Phật giáo Lào và Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu chúc mừng, đánh giá cao hoạt động của Ban Điều phối và hợp tác Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào và mong muốn tiếp tục tăng cường giao lưu giữa Phật giáo hai nước.