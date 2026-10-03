Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Trung ương Phật giáo Won - Hàn Quốc

Tham gia đoàn còn có Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Trung ương và chư tôn đức Văn phòng Trung ương Giáo hội.

Ngài Na Sang Ho - Viện trưởng cơ quan Giáo chính, Trung ương Phật giáo Won trân trọng đón tiếp đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Trân trọng tiếp đoàn tại trụ sở ở thành phố Iksan, tỉnh Jeolla Bắc, Hàn Quốc, ngài Na Sang Ho - Viện trưởng cơ quan Giáo chính, Trung ương Phật giáo Won cảm ơn đoàn đã dành thời gian đến thăm, thực hiện các hợp tác với Phật giáo Won.

Theo đó, Phật giáo Won mang tinh thần hiện đại hóa phù hợp với thực tiễn xã hội Hàn Quốc. Hiện tại, ngoài các giáo đường để hành thiền và tu tập, Phật giáo Won có chi nhánh tại 27 quốc gia, vùng lãnh thổ; điều hành 5 trường Đại học, 35 bệnh viện, cơ sở y tế và hành trăm trung tâm phục sự đời sống xã hội khắp cả nước.

Thượng tọa Thích Đức Thiện và ngài Na Sang Ho ký kết, trao biên bản ghi nhớ hợp tác gồm 6 điều với thời hạn 5 năm

Đáp lời, Thượng tọa Thích Đức Thiện trân trọng tri ân sự đón tiếp chu đáo dành cho đoàn và bày tỏ ấn tượng về tinh thần nhập thế của Phật giáo Won trong lĩnh vực y tế, giáo dục và an sinh xã hội. Thượng tọa cũng giới thiệu về Phật giáo Việt Nam và nhấn mạnh Phật giáo hai bên có thể hợp tác trên nhiều lĩnh vực nhằm phụng sự nhân sinh.

Ngay sau đó, Thượng tọa Thích Đức Thiện và ngài Na Sang Ho đã ký kết, trao biên bản ghi nhớ hợp tác gồm 6 điều với thời hạn 5 năm. Theo đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Won giao lưu tôn giáo, văn hóa và học thuật, bao gồm: hội thảo chung và dịch thuật kinh điển; hợp tác về giáo dục, đào tạo và các chương trình thanh thiếu niên; hỗ trợ tinh thần và văn hóa cho cộng đồng kiều dân (người Việt tại Hàn Quốc và người Hàn tại Việt Nam); chung tay trong hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Lưu niệm tại trụ sở ở thành phố Iksan, tỉnh Jeolla Bắc, Hàn Quốc

Sáng cùng ngày, đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đến thăm Hòa thượng Jwasan Sangsa, Tổng Đại sư Phật giáo Won. Tại đây, ngài có lời tri ân sâu sắc tới chư tôn đức, đồng thời mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ phía lãnh đạo Giáo hội để cộng đồng Phật giáo Won tại Việt Nam có thêm điều kiện thuận lợi trong việc tu tập và phụng sự.

Thăm Hòa thượng Jwasan Sangsa, Tổng Đại sư Phật giáo Won

Dịp này, đoàn cũng đến thăm, tìm hiểu về Trường Đại học và Bệnh viện Wonkwang thuộc Phật giáo Won.

Đại học Phật giáo Wonkwang đang trong thời gian kỷ niệm 80 năm thành lập. Đây là trung tâm giáo dục đại học và sau đại học chuyên sâu về Phật giáo, triết học, công nghệ, thương mại với nhiều cấp học cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Hiện trường có 15.000 sinh viên và 1.500 học viên từ các nước, trong đó có 300 sinh viên từ Việt Nam. Bệnh viện thuộc Đại học Wonkwang là cơ sở khám chữa bệnh hiện đại và lớn nhất vùng. Đây là bệnh viện đa khoa tuyến cuối, điều trị 38 chuyên khoa khác nhau với 800 giường và gần 4000 bác sĩ, nhân viên. Bệnh viện kết hợp Đông - Tây y, nổi tiếng điều trị về tim mạch, thần kinh, xương khớp, phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, răng hàm mặt và ung thư.

Tại Đại học Phật giáo Wonkwang

* Trước đó, vào 1-10, đoàn đã đến thăm Đài Phát thanh - Truyền hình Phật giáo Won - Hàn Quốc và tìm hiểu quy trình sản xuất, ghi hình, thu âm cũng như các sản phẩm của đài.

Đài Phát thanh - Truyền hình Phật giáo Won chào đón phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Theo đó, Đài Phát thanh - Truyền hình Phật giáo Won được tổ chức như một tổ hợp truyền thông đa phương tiện với trang thiết bị hiện đại, gồm có: báo giấy, truyền hình, phát thanh và các nền tảng số. Đây là một trong 4 đài truyền hình về tôn giáo được Chính phủ Hàn Quốc công nhận, có số lượng người theo dõi đông đảo.

Phát biểu chào mừng, Ni sư Lee Gwando, Giám đốc Đài trân trọng cảm đoàn đã dành thời gian đến thăm và mong muốn có những hợp về truyền thông với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là kênh Truyền hình HTV5 - BChannel.

Thăm Đài Phát thanh - Truyền hình Phật giáo Won

Đáp lời, Thượng tọa Thích Đức Thiện gởi lời thăm hỏi và đánh giá hoạt động của đài. Đồng thời, Thượng tọa khẳng định hai bên sẽ có những thảo luận chuyên sâu để tiến hành các hợp tác thực chất nhằm lan tỏa hoạt động Phật sự, văn hoá của Phật giáo đến với đông đảo nhân dân hai nước.