Giáo hội Phật giáo Việt Nam kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ mới

Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026 - 2031, ra mắt tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc vào sáng 7/11

Sáng 7/11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 công bố kết quả kiện toàn nhân sự Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự và các chức danh lãnh đạo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Đại hội, cùng gần 2.000 đại biểu trong và ngoài nước, trong đó có 1.645 đại biểu Tăng Ni, Phật tử tiêu biểu. Với phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, đại hội đánh giá hoạt động nhiệm kỳ IX, giai đoạn 2022 - 2026, xác định phương hướng nhiệm kỳ mới.

Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh ra mắt

Thay mặt Ban nhân sự, Thượng tọa Thích Đức Thiện thông báo kết quả thống nhất suy tôn Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh gồm 38 vị. Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tiếp tục đảm nhiệm ngôi vị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp và Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Nhường đảm nhiệm chức danh Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu giữ chức Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương

Đại hội suy cử Hội đồng Trị sự khóa X gồm 275 thành viên, với 235 ủy viên chính thức và 40 ủy viên dự khuyết; Ban Thường trực gồm 61 vị. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương.

Hai Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự gồm Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, và Hòa thượng Thích Huệ Thông. Hội đồng Trị sự có 15 Phó Chủ tịch; Thượng tọa Thích Đức Thiện giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động Hạng Nhất tặng Giáo hội Phật giáo Việt Nam; trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba tặng các tập thể, cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh trách nhiệm của Hội đồng Trị sự trong nâng cao chất lượng điều hành hoạt động Giáo hội. Trưởng lão Hòa thượng cho biết, tập thể lãnh đạo nhiệm kỳ mới sẽ phát huy đoàn kết, hòa hợp, bảo đảm thống nhất từ Trung ương đến địa phương, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử học tập, tu hành theo giáo lý Phật giáo.

Tại đại hội, Thượng tọa Thích Đức Thiện trình 12 chương trình, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2026-2031. Giáo hội đặt mục tiêu xây dựng tổ chức đoàn kết, thống nhất, vững mạnh; củng cố bộ máy, tăng cường kỷ cương, nâng cao năng lực quản trị và điều hành.

Quang cảnh đại hội

Giáo hội đồng thời phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể và trách nhiệm của các cấp tổ chức, Tăng Ni trong thực hiện nhiệm vụ. Việc kiện toàn nhân sự gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo sự phối hợp thống nhất để triển khai các chương trình của nhiệm kỳ mới.

Dịp này, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam và 5 cá nhân; tặng 6 Huân chương Lao động hạng Nhì, 10 Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể, cá nhân. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 tập thể thuộc các ban, viện Trung ương và 14 cá nhân Tăng Ni. Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 19 cá nhân, ghi nhận những đóng góp của các đơn vị, cá nhân trong hoạt động Giáo hội và xây dựng đất nước.