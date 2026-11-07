Giáo hội Phật giáo Việt Nam kiện toàn nhân sự khóa mới

Sáng 7-11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở TPHCM, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra phiên trọng thể. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đến dự.

Tại đại hội, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thông báo đại hội đã thống nhất suy tôn 38 vị vào Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh.

Theo đó, đại hội suy tôn Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng làm Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp làm Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Nhường làm Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu làm Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh; cùng 10 vị Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chư tôn đức Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội. Ảnh: MẠNH THẮNG

Đại hội cũng suy cử 275 Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó, có 61 vị Ban Thường trực, các ủy viên chính thức và 40 ủy viên dự khuyết.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, làm Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra phiên trọng thể. ﻿Ảnh: MẠNH THẮNG

Thay mặt Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu nhận nhiệm vụ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh nhận thức và vai trò trách nhiệm của mình; khẳng định sẽ cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự nâng cao hiệu quả công tác điều hành hoạt động Phật sự trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp, thống nhất từ Trung ương đến địa phương trong nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời hướng dẫn tăng ni, Phật tử sinh hoạt, tu học đúng Chánh pháp.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn thay mặt Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ﻿ phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Cũng tại đại hội, Thượng tọa Thích Đức Thiện thông qua 12 chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong đó, Giáo hội quyết tâm xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng trang nghiêm, đoàn kết, thống nhất, vững mạnh; củng cố tổ chức, tăng cường kỷ cương, nâng cao năng lực quản trị và điều hành; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, trách nhiệm của các cấp Giáo hội và toàn thể tăng ni.

Cùng với đó, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Phật sự theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với sự phát triển của xã hội hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng hoằng pháp, giáo dục, nghiên cứu Phật học, văn hóa, đối ngoại và các hoạt động phụng sự xã hội...