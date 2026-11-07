Giáo hội Phật giáo Việt Nam đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn mới

Sáng 7/11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, đúng dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội (7/11/1981 - 7/11/2026).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham dự Đại hội Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham dự Đại hội có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, phật tử và đại biểu.

Đại hội là dịp tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời xác định phương hướng hoạt động trong 5 năm tới, trong bối cảnh đất nước có nhiều chuyển biến về tổ chức bộ máy, phương thức quản lý, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Nhiều dấu ấn trong nhiệm kỳ 2021-2026

Trình bày diễn văn khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết, nhiệm kỳ IX diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, hòa hợp và chủ động thích ứng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã triển khai các hoạt động Phật sự, đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu khai mạc Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Công tác tổ chức, điều hành Giáo hội tiếp tục được củng cố, đổi mới. Hệ thống tổ chức từng bước được kiện toàn, phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Giáo hội cũng tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tại 34 tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Các hoạt động Tăng sự, giáo dục Phật giáo, hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, văn hóa, nghi lễ, pháp chế, thông tin truyền thông và nghiên cứu Phật học có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác đào tạo tăng ni, tổ chức An cư kết hạ, Đại giới đàn và các khóa tu học tiếp tục được duy trì, phát triển.

Một dấu ấn nổi bật là Giáo hội tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025 tại TP.HCM. Việc cung rước và tôn trí Xá-lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ Ấn Độ về Việt Nam thu hút hơn 17 triệu lượt tăng ni, tín đồ phật tử và người dân chiêm bái. Giáo hội cũng hoàn thành tâm nguyện cung rước Xá-lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức về an trí tại tháp Đa Bảo, Việt Nam Quốc Tự, TP.HCM.

Gần 2.000 đại biểu trong và ngoài nước tham dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X tại TP.HCM.

Trong công tác từ thiện, an sinh xã hội, tăng ni, phật tử cả nước đã tích cực tham gia cứu trợ thiên tai, chăm sóc người yếu thế, hỗ trợ đồng bào khó khăn và triển khai nhiều chương trình với tổng trị giá trên 7.500 tỷ đồng. Hoạt động đối ngoại Phật giáo tiếp tục được mở rộng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Bên cạnh kết quả đạt được, Giáo hội cũng nhìn nhận những hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ và giữ gìn kỷ cương, giới luật.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng ni, phật tử cả nước trong nhiệm kỳ vừa qua.

Theo Chủ tịch Quốc hội, với triết lý "Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác" và truyền thống "Hộ quốc, an dân", Phật giáo có nhiều ảnh hưởng tích cực trong đời sống xã hội, góp phần làm phong phú các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Với đường hướng hành đạo "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", Giáo hội Phật giáo Việt Nam không ngừng lớn mạnh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết các tôn giáo, góp phần xây dựng, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Giáo hội linh hoạt ổn định tổ chức phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, ứng phó thiên tai, dịch bệnh và các hoạt động y tế, giáo dục, an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo.

Những thành tích xuất sắc của Giáo hội được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất tại Đại hội lần này.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Giáo hội vững mạnh

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Giáo hội Phật giáo Việt Nam xác định phương châm "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả", hướng đến xây dựng Giáo hội đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất tại Đại hội lần thứ X.

Theo Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Giáo hội lấy giới luật và đạo hạnh của tăng ni làm nền tảng, hoằng pháp và giáo dục làm nhiệm vụ trọng tâm, phụng sự nhân sinh làm phương châm hành động.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm củng cố tổ chức, tăng cường kỷ cương, giữ gìn giới luật và đạo hạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị Giáo hội và trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo tăng ni và xây dựng đội ngũ kế thừa có đạo hạnh, trí tuệ, năng lực.

Giáo hội cũng tiếp tục đổi mới phương thức hoằng pháp, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam, mở rộng hoạt động đối ngoại; tích cực tham gia từ thiện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Giáo hội tập trung thảo luận, thống nhất ý chí và hành động, khắc phục những tồn tại, hạn chế, xây dựng tổ chức Giáo hội trang nghiêm, vững mạnh, phát triển.