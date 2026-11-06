Giáo hội Phật giáo Việt Nam: 45 năm phụng sự đạo pháp, đồng hành cùng dân tộc

Ghi nhận những đóng góp của chư tôn đức Tăng Ni, Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho 9 cá nhân; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 35 cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra từ ngày 5 đến 7/11/2026, với chủ đề xuyên suốt “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”.

Đại hội quy tụ gần 2.000 đại biểu, gồm chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni và đại diện Phật tử trên cả nước.