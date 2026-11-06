Giáo hội Phật giáo Việt Nam - 45 năm đồng hành cùng dân tộc

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ.

Đại lễ được tổ chức long trọng tại Học viện Phật giáo Việt Nam (xã Bình Lợi, TPHCM).

Tham dự Đại lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Trưởng ban Tổ chức Đại lễ; chư vị Phó Pháp chủ, cùng các vị Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh; chư tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN, hai Văn phòng Trung ương GHPGVN, lãnh đạo Ban, Viện Trung ương, đại biểu 34 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố; Phật tử trong và ngoài nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành tham dự Đại lễ kỷ niệm.

Về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước có ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Nguyễn Đình Khang, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TPHCM.

Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ôn lại chặng đường 45 năm hình thành, phát triển của Giáo hội, nhấn mạnh dấu mốc lịch sử thống nhất Phật giáo cả nước năm 1981. Đây là nền tảng quan trọng để Phật giáo Việt Nam củng cố tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp và đồng hành cùng dân tộc.

Ngài khẳng định: “Trong suốt chặng đường 45 năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn kiên định phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội’, kế thừa truyền thống hộ quốc an dân, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng Đạo pháp luôn gắn bó với dân tộc; sự hưng thịnh của Phật giáo không thể tách rời sự hòa bình, ổn định và phát triển của đất nước.

Đồng thời, Giáo hội luôn xác định rằng sức mạnh và sự trường tồn của Phật pháp trước hết phải được xây dựng trên nền tảng giới luật, đạo hạnh, trí tuệ và sự thanh tịnh, hòa hợp của Tăng đoàn”.

Phát biểu tại Đại lễ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tựu, đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức, tăng ni, cư sĩ, Phật tử trong và ngoài nước suốt 45 năm qua.

Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn nhất quán quan điểm tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo đảm các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật; quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo hiến chương, điều lệ và quy định của pháp luật; đồng thời trân trọng và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, các nguồn lực của tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

"Bước vào kỷ nguyên mới, chặng đường mới, tôi mong muốn Giáo hội tiếp tục củng cố đoàn kết, hòa hợp, xây dựng tổ chức vững mạnh; đề cao Giới - Định - Tuệ với tinh thần nhập thế; phát huy tốt các giá trị văn hóa, đạo đức, nhân văn của Phật giáo; nâng cao hiệu quả công tác từ thiện, an sinh xã hội, đối ngoại Nhân dân và gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội" và nền tảng vững chắc được vun đắp trong 45 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục vững mạnh, phụng sự tổ quốc phục vụ Nhân dân;

Góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của một tôn giáo hộ quốc, an dân”, ông Phạm Gia Túc nhấn mạnh.

45 năm là dấu mốc khẳng định vai trò, vị thế và trách nhiệm xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trên nền tảng đoàn kết, hòa hợp và tinh thần nhập thế, Giáo hội tiếp tục phát huy giá trị đạo đức, nhân văn của Phật giáo, đóng góp vào sự nghiệp củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển bền vững.