Giáo hội công bố biểu trưng (logo) Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031

Theo đó, biểu trưng (logo) của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 được thiết kế với bố cục trang trọng, hài hòa giữa những giá trị truyền thống Phật giáo và tinh thần đổi mới, thể hiện khát vọng phát triển bền vững của GHPGVN trong giai đoạn mới.

Điểm nhấn nổi bật của biểu trưng là chữ số La Mã X, tượng trưng cho kỳ Đại hội lần thứ 10, được cách điệu bằng những đường nét mạnh với hai gam màu xanh dương và đỏ chủ đạo; huy hiệu GHPGVN, thể hiện, khẳng định sự thống nhất về tổ chức, lý tưởng phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

Bên dưới là hình ảnh hoa sen cách điệu thể hiện sự hòa quyện của truyền thống Phật giáo và dân tộc.

Logo - biểu trưng của Đại hội X GHPGVN

Bạn đọc quan tâm tham khảo bảng PDF theo đường link bên dưới.

Logo Đại hội X GHPGVN .pdf