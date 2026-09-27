Giáo hoàng thăm Pháp bằng mẫu xe gì?

Trong chuyến thăm chính thức đến Pháp, Giáo hoàng Leo XIV đã được chào đón với hơn 700.000 người tại Paris. Ông đã sử dụng mẫu Mercedes-Benz G 500 "Papamobile".

Chiếc "Popemobile" này là món quà dành cho Giáo hoàng Benedict XVI vào năm 2007, và tiếp tục được sử dụng bởi Giáo hoàng Francis và hiện tại bởi Giáo hoàng Leo XIV.

Chiếc xe này được nâng cấp từ mẫu SUV Mercedes-Benz G 500 W463. Tương tự những chuyên xa khác của Giáo hoàng, mẫu xe này có màu sơn trắng Vatican Mystic White.

Toàn bộ phần mui được lược bỏ, thay bằng khung kính có thể tháo rời khi cần thiết. Hàng ghế sau cũng được cải tạo lại để Giáo hoàng có thể đứng lên và vẫy chào các giáo dân.

Mercedes-Benz G 500 nguyên bản được trang bị động cơ V8 dung tích 5.0L, sản sinh công suất 296 mã lực và mô-men xoắn 456 Nm. Thông số của chiếc chuyên xa dành cho Giáo hoàng không được công bố.

Ngoài ra, mẫu SUV đặc biệt này còn được mang biển số SCV 1, trong đó SCV có nghĩa là "Status Civitatis Vaticanae" (nhà nước Thành Vatican).

Trước đó, các Giáo hoàng cũng sử dụng chuyên xa khác được nâng cấp từ G-Class như G 230 Popemobile mang biển số SCV 7, hay 230 GE mang biển số SCV 6.

Vào tháng 12/2024, hãng xe đến từ Đức cũng trao tặng cho Giáo hoàng Francis mẫu xe điện G 580 EQ, vốn từng được sử dụng trong lễ nhậm chức của Giáo hoàng Leo XIV.