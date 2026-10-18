Giáo hoàng Leo XIV xuất viện sau ca phẫu thuật ung thư phổi

Giáo hoàng Leo XIV rời Bệnh viện Đại học Gemelli ở Rome vào chiều 17/10, sau bốn ngày điều trị và phẫu thuật ung thư phổi. Giáo hoàng tự đi bộ ra xe mà không cần trợ giúp, đồng thời dừng lại trò chuyện với những người chờ bên ngoài bệnh viện.

“Tôi khỏe hơn rồi, cảm ơn”, ông nói khi lên ô tô rời đi. Giáo hoàng trở về Vatican khoảng 10 phút sau đó.

Giáo hoàng Leo XIV xuất viện tại Rome ngày 17/10. Video: VaticanMedia

Theo các bác sĩ, kết quả xét nghiệm máu và chụp chiếu lồng ngực cho thấy Giáo hoàng đủ sức khỏe để xuất viện. Hiện ông đang tập vật lý trị liệu nhằm cải thiện khả năng hô hấp.

Trước đó, hôm 13/10, các bác sĩ phát hiện một nốt bất thường nghi ung thư và tiến hành phẫu thuật cắt thùy dưới của phổi phải của Giáo hoàng. Kết quả xác nhận ông mắc ung thư biểu mô tuyến, dạng ung thư phổi phổ biến nhất.

Các bác sĩ cho biết ca phẫu thuật diễn ra thành công, không có biến chứng. Tuy nhiên, họ chưa công bố kích thước khối u cũng như liệu tế bào ung thư đã lan đến các hạch bạch huyết lân cận hay chưa. Đây là những yếu tố quan trọng để đánh giá tiên lượng bệnh.

Trong thời gian nằm viện hồi phục sau ca phẫu thuật, vào ngày 16/10, Giáo hoàng Leo XIV đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin. Ông bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" về tình hình nhân đạo tại Oleshky, khu vực thuộc tỉnh Kherson do Nga kiểm soát.

Giáo hoàng kêu gọi ngừng bắn để chuyển thực phẩm, cung cấp trợ giúp y tế khẩn cấp và tạo điều kiện cho người dân tự nguyện sơ tán an toàn. Điện Kremlin sau đó cho biết Tổng thống Putin ủng hộ sáng kiến nhân đạo của Vatican.

Thông tin Giáo hoàng mắc ung thư khiến nhiều người bất ngờ, bởi ông được bầu vào tháng 5/2025 và được xem là người có sức khỏe tốt, năng động.

Theo kế hoạch, ngày 19/10, Giáo hoàng Leo XIV sẽ chủ trì buổi cầu nguyện hằng tuần với các tín đồ hành hương tại Quảng trường Thánh Peter vào buổi trưa. Đây dự kiến là hoạt động công khai đầu tiên của ông kể từ sau ca phẫu thuật.