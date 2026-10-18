Giáo hoàng Leo XIV xuất viện sau 4 ngày phẫu thuật ung thư phổi

Ngày 17/10, Reuters dẫn thông báo từ Vatican cho biết Giáo hoàng Leo XIV, 71 tuổi, dự kiến rời bệnh viện Gemelli ở Rome, Italy, vào chiều cùng ngày, sau khi trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới của phổi phải hôm 13/10.

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Đây là lần đầu tiên Giáo hoàng được thông báo mắc ung thư phổi, khiến tình trạng sức khỏe của người đứng đầu Giáo hội Công giáo trở thành tâm điểm chú ý. Theo các thông tin được công bố, ông được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến phổi (lung adenocarcinoma), dạng ung thư phổi phổ biến nhất.

Ca phẫu thuật được các bác sĩ đánh giá là thành công, không xảy ra biến chứng. Những kết quả kiểm tra sức khỏe mới nhất cũng cho thấy Giáo hoàng có thể xuất viện sau 4 ngày điều trị.

Dự kiến vào trưa 18/10 theo giờ địa phương, Giáo hoàng Leo XIV sẽ chủ trì buổi cầu nguyện hằng tuần cùng các tín đồ tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican. Đây sẽ là hoạt động công khai đầu tiên của ông kể từ khi nhập viện và trải qua phẫu thuật.

Tuy nhiên, Vatican và đội ngũ y tế chưa công bố kích thước khối u cũng như thông tin liệu tế bào ung thư đã lan đến các hạch bạch huyết lân cận hay chưa. Đây là những yếu tố quan trọng để xác định giai đoạn bệnh và đánh giá tiên lượng.

Thông tin Giáo hoàng Leo XIV mắc ung thư phổi gây bất ngờ đối với nhiều người, đặc biệt khi ông được đánh giá là người có lịch trình làm việc năng động và mới được bầu làm Giáo hoàng vào tháng 5/2025.

Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh sức khỏe của Giáo hoàng nhận được sự quan tâm lớn, Vatican ngày 16/10 phát tín hiệu rằng các hoạt động của ông vẫn đang được chuẩn bị theo kế hoạch. Đáng chú ý, chuyến công du Uruguay, Argentina và Peru dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 17/11 vẫn tiếp tục được triển khai.

Đây được xem là một trong những chuyến công du có lịch trình dày đặc nhất dành cho một Giáo hoàng trong nhiều thập kỷ. Vatican thậm chí đã công bố danh sách các nhà báo được cấp phép tháp tùng và đưa tin về chuyến đi, cho thấy công tác chuẩn bị vẫn đang được tiến hành.

Dù vậy, khả năng duy trì lịch trình như trước khi phẫu thuật vẫn là vấn đề được quan tâm. Hôm 16/10, Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa thánh Vatican, cho biết Giáo hoàng có thể cần điều chỉnh nhịp độ làm việc tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe.

Việc một hồng y công khai đề cập khả năng Giáo hoàng phải thay đổi lịch trình được Reuters nhận định là điều không thường thấy. Phát biểu này cho thấy sức khỏe của người đứng đầu Vatican có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách sắp xếp các hoạt động trong thời gian tới.

Ảnh: Reuters

Cũng trong ngày 16/10, Vatican công bố những hình ảnh đầu tiên của Giáo hoàng kể từ sau ca phẫu thuật. Trong các hình ảnh được công bố, ông cử hành thánh lễ và đứng mà không cần người hỗ trợ.

Những thông tin mới nhất cho thấy Giáo hoàng đang hồi phục sau phẫu thuật và chuẩn bị trở lại các hoạt động công khai. Tuy nhiên, tình trạng bệnh cụ thể, khả năng duy trì lịch trình dày đặc và kế hoạch công du trong tháng 11 vẫn phụ thuộc vào quá trình theo dõi sức khỏe trong những ngày tới.

Việc Giáo hoàng Leo XIV xuất viện sau 4 ngày phẫu thuật là một cột mốc đáng chú ý trong quá trình hồi phục. Trong khi Vatican tiếp tục triển khai các kế hoạch hoạt động, tình trạng sức khỏe của ông vẫn là yếu tố quan trọng quyết định lịch trình của người đứng đầu Giáo hội Công giáo trong thời gian tới.