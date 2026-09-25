Giáo hoàng Leo XIV thăm Pháp sau 18 năm, mang theo thông điệp mới về AI và hòa bình châu Âu

Giáo hoàng Leo XIV bắt đầu chuyến thăm Pháp ngày 25/9, tập trung truyền tải thông điệp về AI, giới trẻ và hòa bình châu Âu. (Nguồn: The Sun Malaysia)

Sau lễ đón chính thức tại Paris, Giáo hoàng Leo XIV sẽ tới Điện Élysée gặp Tổng thống Emmanuel Macron, sau đó có các cuộc tiếp xúc với giới chức, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn Pháp.

Theo chương trình của Tòa Thánh, nhà lãnh đạo Công giáo sẽ tới trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) và có bài phát biểu về những thách thức đặt ra bởi AI.

Đức cha Roberto Campisi, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại UNESCO, cho biết, các vấn đề như phẩm giá con người, hòa bình, giáo dục và trách nhiệm trước những công nghệ mới có thể giữ vị trí quan trọng trong thông điệp của Giáo hoàng.

Trọng tâm này phù hợp với những cảnh báo trước đó của Leo XIV về yêu cầu phát triển AI theo hướng bảo vệ con người và hạn chế nguy cơ công nghệ làm gia tăng chia rẽ.

Bên cạnh chương trình nghị sự về công nghệ, chuyến thăm Pháp dành nhiều thời gian cho giới trẻ và đời sống tôn giáo.

Tối 25/9, Giáo hoàng Leo XIV sẽ chủ trì buổi cầu nguyện với khoảng 80.000 thanh niên tại Stade de France ở Saint-Denis, trước khi tới Lourdes để tiếp tục các hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ chuyến thăm.

Đáng chú ý, Giáo hoàng Leo XIV cũng sẽ trở thành vị giáo hoàng đầu tiên tới Nhà thờ Đức Bà Paris sau khi công trình được trùng tu sau vụ hỏa hoạn năm 2019.

Chặng cuối tại thành phố Metz ở Đông Bắc Pháp ngày 28/9 sẽ đưa vấn đề hòa bình tại châu Âu lên vị trí nổi bật.

Theo chương trình chính thức, Giáo hoàng Leo XIV sẽ tham dự cuộc gặp liên tôn và sự kiện mang chủ đề “Về cội nguồn châu Âu vì hòa bình và thống nhất”, trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine tiếp tục kéo dài.

Với lịch trình trải rộng từ Paris, Lourdes đến Metz, chuyến đi lần này dự kiến tạo không gian để Tòa Thánh truyền tải thông điệp về phẩm giá con người, trách nhiệm công nghệ, đối thoại xã hội và hòa bình châu Âu.

(theo The Sun)