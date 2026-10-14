Giáo hoàng Leo XIV phẫu thuật vì ung thư

Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Theo thông báo của Văn phòng báo chí Vatican, ca phẫu thuật kéo dài khoảng 90 phút và kết thúc đúng kế hoạch. Các bác sĩ Luigi Carbone và Stefano Margaritora cho biết phần thùy phổi bị tổn thương đã được cắt bỏ bằng phương pháp nội soi có hỗ trợ video.

Tổn thương được phát hiện trong quá trình kiểm tra sức khỏe định kỳ. Trước đó, ngày 11-10, Giáo hoàng Leo XIV, 71 tuổi, cho biết các bác sĩ phát hiện một nốt ở phổi và khuyến nghị phẫu thuật. Ngài mô tả tổn thương được phát hiện ở giai đoạn rất sớm và khu trú rõ.

Giáo hoàng đã hủy toàn bộ hoạt động công khai đến ngày 20-10 để tập trung hồi phục. Đây là lần đầu tiên ngài nhập viện kể từ khi bắt đầu triều đại Giáo hoàng.

Theo các chuyên gia được CNN dẫn lời, ung thư phổi được phát hiện ở giai đoạn sớm có thể có tiên lượng tương đối tốt, tùy thuộc vào đặc điểm bệnh và kết quả điều trị.

Trong thời gian Giáo hoàng nằm viện, bộ máy Vatican vẫn hoạt động bình thường. Quốc vụ khanh Tòa thánh, Hồng y Pietro Parolin, cho biết các giáo sĩ đang cầu nguyện và hy vọng Giáo hoàng sớm hồi phục.

Thông tin về tình trạng sức khỏe của Giáo hoàng thu hút sự quan tâm của nhiều tín hữu và người hành hương tại Rome.