Giáo hoàng Leo XIV phẫu thuật sau khi bị chẩn đoán mắc ung thư phổi

Theo thông báo, Giáo hoàng Leo XIV (71 tuổi) phát hiện khối u trên phổi trong đợt kiểm tra định kỳ.

Ca phẫu thuật kéo dài 90 phút và “đã thành công, không có biến chứng nào”. Giáo hoàng đã tỉnh lại và nghỉ ngơi tại tầng 10 của Bệnh viện Đa khoa Đại học Agostino Gemelli ở phía Tây Bắc Rome.

Đức Giáo hoàng Leo XIV. (Ảnh: AP)

“Giáo hoàng ở trong phòng mổ khoảng 3 giờ và thời gian của riêng ca phẫu thuật kéo dài khoảng 90 phút. Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp và không phát sinh bất kỳ biến chứng nào”, thông báo nêu rõ.

Tòa thánh Vatican thông tin thêm ca phẫu thuật “xác nhận chẩn đoán Giáo hoàng mắc ung thư biểu mô tuyến đường hô hấp đúng như nghi vấn từ các xét nghiệm tiền phẫu”. Việc cắt bỏ “triệt để” thùy phổi như một dấu hiệu cho thấy bác sĩ loại bỏ tất cả mô nghi ngờ với hy vọng xoá sạch dấu vết còn sót lại của bệnh ung thư.

Khi được hỏi liệu có dấu hiệu nào cho thấy tế bào ung thư di căn xa hơn hay chưa, một nguồn tin từ Vatican cho hay vẫn phải chờ kết quả các xét nghiệm chuyên sâu đang tiến hành.

Hôm 11/10, Giáo hoàng thông báo với những người tập trung tại Quảng trường Thánh Peter rằng bác sĩ phát hiện một “nốt” ở phổi và khuyên ông nên phẫu thuật cắt bỏ. Theo Giáo hoàng, tổn thương được phát hiện “ở giai đoạn rất sớm” và “được khu trú tốt”.

Trong thời gian Giáo hoàng nằm viện, bộ máy Vatican hoạt động bình thường. Tuy nhiên, những công việc cần chữ ký của Giáo hoàng sẽ phải tạm hoãn. Hôm 11/10, người phát ngôn Vatican cho biết Giáo hoàng cần khoảng một tuần để hồi phục sau phẫu thuật.

Vatican hiện không có quy định cụ thể về việc chuyển giao quyền lãnh đạo Giáo hội Công giáo trong trường hợp Giáo hoàng mất khả năng điều hành. Ngay cả khi bất tỉnh hoặc đang trải qua phẫu thuật, Giáo hoàng vẫn nắm giữ đầy đủ thẩm quyền của chức vụ này.

Bệnh viện Đa khoa Đại học Agostino Gemelli nơi Giáo hoàng Leo XIV điều trị từng được Giáo hoàng John Paul II gọi là “Vatican thứ ba” trong những lần ông thường xuyên nhập viện, bên cạnh Vatican thứ nhất là Quảng trường Thánh Peter và Vatican thứ hai là dinh thự giáo hoàng tại Castel Gandolfo. Năm 2025, Giáo hoàng từng điều trị viêm phổi tại đây.