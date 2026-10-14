Giáo hoàng Leo XIV mắc ung thư phổi, vừa cắt bỏ một phần phổi bên phải

Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Văn phòng báo chí Vatican tối 13/10 (theo giờ địa phương) thông báo, ca phẫu thuật đã kết thúc “theo đúng kế hoạch” và Giáo hoàng “đã trở về phòng bệnh”.

“Đức Thánh Cha đã trải qua ca phẫu thuật lồng ngực theo lịch trình”, bác sĩ Luigi Carbone và Giáo sư Stefano Margaritora cho biết trong thông cáo. Theo hai chuyên gia, thùy dưới của phổi phải đã được cắt bỏ bằng phương pháp phẫu thuật nội soi có hỗ trợ video.

Kết quả kiểm tra thêm phần phổi được cắt bỏ cho thấy có dấu hiệu của ung thư biểu mô tuyến phổi, một dạng ung thư phổi phổ biến. Toàn bộ ca phẫu thuật kéo dài khoảng 90 phút.

Ca phẫu thuật diễn ra chiều 13/10 tại Bệnh viện Đại học Agostino Gemelli, nằm ở phía Tây Bắc Rome. Đây là cơ sở y tế tư nhân có mối liên hệ lâu năm với Vatican. Đợt nằm viện lần này là lần đầu tiên Giáo hoàng phải nhập viện kể từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng.

Trước đó, hôm 11/10, Giáo hoàng Leo XIV, 71 tuổi, thông báo với những người tập trung tại Quảng trường Thánh Peter rằng các bác sĩ đã phát hiện một “nốt” ở phổi và khuyên ông nên phẫu thuật cắt bỏ. Giáo hoàng cho biết tổn thương được phát hiện “ở giai đoạn rất sớm” và “được khu trú tốt”.

Bệnh viện Gemelli có khu phòng bệnh riêng dành cho Giáo hoàng trên tầng 10. Giáo hoàng John Paul II từng gọi nơi này là “Vatican thứ ba” trong những lần thường xuyên nhập viện, bên cạnh Vatican thứ nhất là Quảng trường Thánh Peter và Vatican thứ hai là dinh thự giáo hoàng tại Castel Gandolfo. Giáo hoàng Francis cũng từng điều trị kéo dài tại đây vào đầu năm 2025 do viêm phổi.

Giáo hoàng Leo XIV đã hủy toàn bộ các hoạt động công khai cho đến ngày 20/10.

Trước khi chẩn đoán ung thư được xác nhận, bác sĩ Matthew Triplette, Giám đốc y khoa Chương trình Sàng lọc Ung thư phổi tại Trung tâm Ung thư Fred Hutchinson ở Seattle, cho biết các ca phẫu thuật cắt bỏ nốt ở phổi thường ít xâm lấn và có tỷ lệ biến chứng thấp.

Theo chuyên gia này, bệnh nhân thường chỉ cần nằm viện vài ngày trước khi tiếp tục hồi phục tại nhà.

“Những ca phẫu thuật cắt bỏ nốt ở phổi thường ít xâm lấn và có tỷ lệ biến chứng thấp”, ông Triplette nói với CNN đầu tuần này. Ông cho biết thêm, nếu tổn thương là ung thư, tiên lượng thường khá tốt khi bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm. Tỷ lệ sống không bệnh sau 5 năm có thể vượt 80% đối với các trường hợp ung thư phổi không tế bào nhỏ ở giai đoạn sớm nhất.

Trong thời gian Giáo hoàng nằm viện, bộ máy Vatican vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. Tuy nhiên, những công việc cần chữ ký của Giáo hoàng sẽ phải tạm hoãn. Người phát ngôn Vatican cho biết hôm 11/10 rằng Giáo hoàng cần khoảng một tuần để hồi phục sau phẫu thuật.

Vatican hiện không có quy định cụ thể về việc chuyển giao quyền lãnh đạo Giáo hội Công giáo trong trường hợp Giáo hoàng mất khả năng điều hành. Ngay cả khi bất tỉnh hoặc đang trải qua phẫu thuật, Giáo hoàng vẫn nắm giữ đầy đủ thẩm quyền của chức vụ này.

Cả Giáo hoàng Francis và Giáo hoàng John Paul II đều từng ban hành các văn bản và tuyên bố trong thời gian nằm viện. Các hoạt động thường nhật của Vatican vốn đã do một bộ phận riêng phụ trách.

Quốc vụ khanh Tòa thánh, Hồng y Pietro Parolin, cho biết hôm 13/10 rằng các giáo sĩ Công giáo đang cầu nguyện cho sức khỏe của Giáo hoàng.

“Chúng tôi đều ấn tượng trước sự bình thản của Đức Thánh Cha khi ngài thông báo về thủ thuật này”, ông Parolin nói. “Chúng tôi hy vọng ngài có thể giải quyết vấn đề này sớm nhất có thể. Chúng tôi tin tưởng, nhưng đương nhiên, vẫn đang cầu nguyện và cầu chúc sức khỏe cho ngài”.

Ông Parolin cho biết đã gặp Giáo hoàng vào tối 12/10 và việc cần phải phẫu thuật khiến ông bất ngờ.

“Chúng tôi đã trò chuyện rất bình tĩnh. Tôi có lo lắng không ư? Có, bởi tôi thực sự không nghĩ rằng chuyện như thế này sẽ xảy ra”, vị hồng y nói.

“Đó là điều mà, tạ ơn Chúa, đã được phát hiện ngay lập tức. Thông thường, khi những vấn đề như vậy được phát hiện kịp thời, chúng có thể được xử lý”, Hồng y Parolin nói thêm.

Trong ngày 12/10, Giáo hoàng vẫn duy trì lịch trình làm việc bận rộn như thường lệ, liên tiếp tham dự các cuộc gặp vào buổi sáng trước khi dự một cuộc họp với các giám mục và lãnh đạo Giáo hội tại Vatican.

Thông tin Giáo hoàng đầu tiên người Mỹ phải phẫu thuật đã nhận được nhiều lời chúc sức khỏe từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có những người đang hành hương tại Rome.

“Chúng tôi chỉ hy vọng ca phẫu thuật của ngài sẽ diễn ra tốt đẹp”, ông Paul Kavulich, một người đến từ quê hương Chicago của Giáo hoàng, nói hôm 12/10 khi đang hành hương cùng con gái tại Rome. “Ngài có Chúa ở bên, điều đó không có gì phải nghi ngờ”.

Văn phòng báo chí Vatican cho biết tổn thương ở phổi của Giáo hoàng được phát hiện trong các đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ. Giáo hoàng Leo XIV không được biết là có bệnh nền nào khác và vẫn duy trì lối sống năng động, với các hoạt động như chơi quần vợt và bơi lội.