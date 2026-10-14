Giáo hoàng Leo XIV mắc ung thư phổi sau ca phẫu thuật kéo dài 90 phút

Giáo hoàng Leo được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến phổi sau khi các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới phổi phải của ngài tại Bệnh viện Gemelli ở Rome, Italy. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 90 phút và được Vatican xác nhận diễn ra thành công, không ghi nhận biến chứng. Tuy nhiên, mức độ tiến triển của bệnh vẫn chưa được xác định, khiến tình trạng sức khỏe của vị giáo hoàng 71 tuổi trở thành vấn đề được quan tâm.

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Theo Reuters ngày 13/10/2026, Vatican thông báo các xét nghiệm mô được thực hiện trong quá trình phẫu thuật đã xác nhận chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến phổi, một dạng ung thư phổi phổ biến. Trước đó, các bác sĩ phát hiện một khối u trong phổi của Giáo hoàng Leo khi ngài tham gia đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ gần đây.

Để loại bỏ khối u, đội ngũ y tế quyết định tiến hành phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới của phổi phải bằng kỹ thuật hỗ trợ video. Bác sĩ phẫu thuật chính Stefano Margaritora cùng bác sĩ riêng Luigi Carbone cho biết ca mổ kéo dài khoảng 90 phút, diễn ra thuận lợi và không xuất hiện biến chứng.

Sau phẫu thuật, Giáo hoàng Leo tỉnh lại bình thường và được đưa trở về phòng bệnh để nghỉ ngơi, theo bản tin y tế của Vatican.

Dù ca phẫu thuật được đánh giá thành công, việc xác định chính xác giai đoạn ung thư vẫn là yếu tố quan trọng để các bác sĩ đưa ra tiên lượng và phương án điều trị tiếp theo.

Theo các chuyên gia y tế, mức độ nghiêm trọng của ung thư phổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có kích thước khối u và việc tế bào ung thư đã lan đến các hạch bạch huyết hoặc những cơ quan khác hay chưa. Vatican chưa công bố đầy đủ những thông tin này.

Tiến sĩ Stephen Liu, chuyên gia ung thư phổi tại Đại học Georgetown và trưởng khoa huyết học - ung thư của Bệnh viện Đại học MedStar Georgetown ở Washington, cho rằng hiện chưa đủ dữ liệu để xác định tiên lượng bệnh của Giáo hoàng Leo.

Ông nhận định nếu khối u còn khu trú trong phổi và chưa lan đến các hạch bạch huyết, phẫu thuật có thể mang lại cơ hội chữa khỏi. Ngược lại, nếu các kết quả phân tích tiếp theo cho thấy ung thư đã lan rộng hơn, tiên lượng có thể kém khả quan hơn.

Những đánh giá này cho thấy thành công của ca phẫu thuật mới chỉ là một bước trong quá trình điều trị. Tình trạng sức khỏe của Giáo hoàng sẽ cần tiếp tục được theo dõi, đồng thời các bác sĩ phải căn cứ vào kết quả xét nghiệm để xác định hướng điều trị phù hợp.

Đức Giáo hoàng Leo XIV phát biểu trước đám đông từ ban công chính của Vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore sau buổi lễ cầu nguyện tại Rome, Ý, ngày 25 tháng 5 năm 2025. Ảnh: Rocco Spaziani/Mondadori Portfolio - Getty Images

Theo kế hoạch được Vatican thông báo trước đó, Giáo hoàng Leo dự kiến nằm viện khoảng một tuần. Toàn bộ các sự kiện công khai của ngài đã bị hủy cho đến ngày 20/10, nhằm tạo điều kiện để ngài nghỉ ngơi và hồi phục.

Trước khi nhập viện, Giáo hoàng Leo vẫn duy trì lịch trình làm việc tương đối bận rộn. Trong sự kiện công khai duy nhất hôm 12/10, ngài phát biểu với giọng nói rõ ràng và chắc chắn, không cho thấy dấu hiệu bất thường rõ rệt đối với những người theo dõi.

Ngày 13/10, ngài rời Vatican ngay trước 13 giờ theo giờ địa phương để đến Bệnh viện Gemelli, cách đó khoảng 9 km. Khi đoàn xe đến nơi, Giáo hoàng bắt tay một số quan chức và đi qua đám đông những người đang chờ đón. Một số người hô vang lời chúc tốt đẹp dành cho ngài.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi Giáo hoàng Leo vẫn còn tương đối trẻ so với nhiều vị tiền nhiệm. Ngài sinh năm 1955 tại Chicago, Mỹ, và được các hồng y bầu chọn làm giáo hoàng vào tháng 5/2025. Trước khi đảm nhận vị trí đứng đầu Giáo hội Công giáo, ngài có nhiều năm hoạt động với tư cách nhà truyền giáo và giám mục tại Peru.

Đức Giáo hoàng Leo XIV dẫn đầu buổi cầu nguyện kinh Mân Côi vì hòa bình cùng hàng trăm trẻ em tại hang động Lourdes trong Vườn Vatican vào ngày 1 tháng 10. Ảnh: Antonelli Vatican Pool/Corbis via Getty Images

Giáo hoàng Leo được biết đến là người yêu thích thể thao, trong đó có quần vợt. Theo thông tin được Reuters đăng tải, ngài không được biết đến là người hút thuốc và trước đó cũng không có vấn đề sức khỏe đáng chú ý được công khai.

Tuy nhiên, việc phải trải qua phẫu thuật cắt bỏ một phần phổi vì ung thư đã khiến lịch trình sắp tới của ngài đứng trước những thay đổi khó tránh khỏi.

Đáng chú ý, Giáo hoàng dự kiến thực hiện chuyến công du kéo dài 11 ngày tới Uruguay, Argentina và Peru từ ngày 6 đến 17/11. Hiện chưa rõ chuyến đi có được tiến hành theo kế hoạch hay không, bởi quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào quá trình hồi phục và đánh giá của đội ngũ y tế.

Trước khi đối mặt với vấn đề sức khỏe hiện tại, Giáo hoàng Leo từng trải qua một giai đoạn bệnh tật nghiêm trọng trong những năm đầu hoạt động tôn giáo tại Peru.

Năm 1985, khi còn là một linh mục trẻ, ngài mắc bệnh thương hàn tại Chulucanas và phải nhập viện. Trong cuộc phỏng vấn dài hiếm hoi được thực hiện trên cương vị giáo hoàng, được xuất bản thành sách tại Peru bởi Penguin Peru, ngài từng kể lại trải nghiệm đau đớn này.

Theo lời Giáo hoàng Leo, những cơn đau dữ dội khiến ngài từng cầu xin Chúa cho mình được chết thay vì tiếp tục chịu đựng. Tuy nhiên, việc vượt qua căn bệnh đã trở thành trải nghiệm mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc đối với ngài.

Giáo hoàng cho biết ngài xem việc sống sót sau biến cố ấy như một dấu hiệu cho thấy Chúa vẫn muốn ngài tiếp tục ở lại và thực hiện sứ mệnh của mình trên Trái đất. Nhìn lại quyết định gắn bó với con đường tôn giáo, ngài khẳng định bản thân chưa bao giờ hối hận.

Trong khi đó, sức khỏe của Giáo hoàng không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn có ý nghĩa đối với hoạt động của Giáo hội Công giáo, tổ chức có khoảng 1,4 tỷ tín đồ trên toàn thế giới. Khi người đứng đầu không thể thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, bộ máy hành chính của Vatican vẫn tiếp tục vận hành, nhưng những quyết định cần sự chấp thuận của giáo hoàng có thể phải tạm hoãn.

Đức Giáo hoàng Leo XIV phát biểu trước các tín hữu hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican để đọc kinh Angelus vào ngày 2 tháng 8 năm 2026. | Nguồn: Vatican Media

Trước đó, cố Giáo hoàng Phanxicô cũng trải qua nhiều lần nhập viện trong những năm cuối đời trước khi qua đời ở tuổi 88 vào tháng 4/2025.

Hiện tại, ưu tiên hàng đầu của Giáo hoàng Leo là nghỉ ngơi và hồi phục sau ca phẫu thuật. Dù các bác sĩ đã loại bỏ phần phổi chứa khối u, mức độ tiến triển của ung thư vẫn chưa được công bố đầy đủ. Những thông tin y tế tiếp theo sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định khả năng hồi phục cũng như kế hoạch hoạt động của ngài trong thời gian tới.