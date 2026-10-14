Giáo hoàng Leo XIV mắc ung thư phổi, đã phẫu thuật cắt bỏ khối u

Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: Vatican

Theo bản tin y tế của Vatican, các xét nghiệm xác nhận Giáo hoàng mắc ung thư biểu mô tuyến phổi. Vatican cho biết thêm các xét nghiệm trước phẫu thuật đã làm dấy lên nghi ngờ về căn bệnh và chẩn đoán được xác nhận trong quá trình phẫu thuật.

Giáo hoàng Leo XIV ở trong phòng mổ khoảng 3 giờ, trong đó ca phẫu thuật kéo dài khoảng 90 phút.

Trong buổi cầu nguyện kinh Truyền Tin hôm 11/10, Giáo hoàng cho hay các bác sĩ phát hiện một nốt nhỏ ở phổi của ông trong đợt kiểm tra sức khỏe. Ông nói khối u “khu trú rõ ràng” và được phát hiện sớm. “Các bác sĩ cho rằng nên can thiệp, vì vậy tôi đã quyết định phẫu thuật cắt bỏ khối u theo lời khuyên của họ”, Giáo hoàng nói với đám đông tập trung tại Quảng trường Thánh Peter.

Giáo hoàng Leo XIV đang được điều trị tại bệnh viện Gemelli ở Rome. Tất cả lịch trình làm việc của ông đã bị hủy đến ngày 20/10.

Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa thánh Vatican cho biết ông đã gặp Giáo hoàng vào tối 12/10. Ông Parolin nói với kênh Rai News: “Giáo hoàng thực sự là một tấm gương lớn. Thông báo này đến bất ngờ như tiếng sét giữa trời quang, không ai lường trước được. Tạ ơn Chúa, căn bệnh được phát hiện kịp thời nên ca phẫu thuật có thể được tiến hành ngay".

Giáo hoàng đang lưu trú tại khu dành cho bệnh nhân điều trị nội trú riêng ở tầng 10 của bệnh viện, thay vì khu phòng dành riêng cho Giáo hoàng vì phòng đang được cải tạo.

Giáo hoàng Leo XIV, sinh ra tại Chicago và là người yêu thích thể thao, đặc biệt là chơi quần vợt. Ông nhìn chung được cho có sức khỏe tốt.