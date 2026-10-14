Giáo hoàng Leo XIV mắc ung thư phổi

Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: Vatican News

Theo Văn phòng Báo chí Tòa thánh Vatican, Giáo hoàng Leo XIV đã trải qua ca phẫu thuật 90 phút tại Bệnh viện Gemelli ở Rome vào chiều 13/10, sau khi các bác sĩ phát hiện một nốt khu trú ở phổi trong đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ gần đây. Các bác sĩ đã cắt bỏ thùy dưới của phổi phải của Giáo hoàng phải bằng kỹ thuật nội soi có hỗ trợ video.

Kết quả xét nghiệm mô được thực hiện ngay trong quá trình phẫu thuật xác nhận Giáo hoàng mắc ung thư biểu mô tuyến phổi, một dạng ung thư phổ biến. Đây cũng là chẩn đoán mà các bác sĩ đã nghi ngờ từ trước dựa trên những kết quả kiểm tra trước phẫu thuật.

Bác sĩ Luigi Carbone, bác sĩ riêng của Giáo hoàng và Giáo sư Stefano Margaritora, người đứng đầu ê-kíp phẫu thuật, cho biết ca mổ diễn ra thành công và không có biến chứng. Giáo hoàng ở trong phòng phẫu thuật khoảng 3 giờ. Sau phẫu thuật, Giáo hoàng đã tỉnh lại bình thường. Sau một thời gian ngắn được theo dõi, ông trở về phòng bệnh ở tầng 10 của bệnh viện để nghỉ ngơi.

Tòa thánh Vatican cho biết Giáo hoàng dự kiến nằm viện khoảng một tuần. Các bác sĩ sẽ tiếp tục tiến hành xét nghiệm đối với mẫu mô đã được cắt bỏ trong những ngày tới. Hiện chưa có thông báo thay đổi về thời gian nằm viện dự kiến.

Giáo hoàng Leo XIV, tên thật là Robert Prevost, sinh năm 1955 tại Chicago, Mỹ. Trước khi được các hồng y bầu làm giáo hoàng vào tháng 5/2025, ông đã có hàng chục năm hoạt động truyền giáo và đảm nhiệm chức vụ giám mục tại Peru.

Giáo hoàng là người yêu thích thể thao, trong đó có quần vợt, và không có thông tin cho thấy ông có hút thuốc hay gặp các vấn đề sức khỏe gần đây. Giáo hoàng dự kiến thực hiện chuyến công du kéo dài 11 ngày tới Uruguay, Argentina và Peru từ ngày 6 đến 17/11. Hiện chưa rõ chuyến đi có diễn ra theo kế hoạch hay không.

Người tiền nhiệm của ông, cố Giáo hoàng Francis, từng nhiều lần nhập viện khi sức khỏe suy yếu trong những năm cuối đời. Ông qua đời vào tháng 4/2025, hưởng thọ 88 tuổi.