Giáo hoàng Leo XIV không cần điều trị thêm sau phẫu thuật ung thư phổi

Theo thông báo của Phòng Báo chí Tòa Thánh tối 21/10, bác sĩ riêng Luigi Carbone và bác sĩ phẫu thuật Stefano Margaritora thuộc Bệnh viện Gemelli ở Rome (Ý), cho biết các xét nghiệm mô học và sinh học phân tử trên phần mô được cắt bỏ đã hoàn tất.

Giáo hoàng Leo XIV xuất viện tại Rome ngày 17/10. Video: VaticanMedia

Kết quả xác nhận Giáo hoàng mắc ung thư biểu mô tuyến phổi - hình thức ung thư phổi phổ biến nhất, và mầm bệnh hoàn toàn mang tính "cục bộ", chưa có dấu hiệu di căn sang các cơ quan khác hay hệ thống hạch bạch huyết. Đánh giá ung thư sau đó kết luận ông không cần điều trị thêm.

Trước đó, ngày 11/10, Giáo hoàng Leo XIV thông báo phát hiện một nốt nhỏ trong phổi khi đọc kinh Truyền Tin. Khối u được phát hiện tình cờ trong đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ, dù ông không có triệu chứng lâm sàng. Hai ngày sau, ông trải qua ca phẫu thuật kéo dài 90 phút để cắt bỏ thùy dưới phổi phải.

Sau bốn ngày theo dõi và phục hồi tại Bệnh viện Gemelli, Giáo hoàng được xuất viện hôm 17/10, trở về Vatican để tiếp tục hồi phục và từng bước trở lại công việc.

Ngày 21/10, ông lần đầu xuất hiện trở lại tại Quảng trường Thánh Phêrô để chủ trì buổi tiếp kiến chung hàng tuần kể từ sau ca phẫu thuật. Ông bày tỏ lòng biết ơn: “Cảm ơn mọi người! Cảm ơn sự hỗ trợ từ những lời cầu nguyện của các bạn”.

Kết quả sức khỏe tích cực cũng củng cố triển vọng Giáo hoàng thực hiện chuyến công du Nam Mỹ dự kiến từ ngày 6 đến 17/11, qua Uruguay, Argentina và Peru. Trả lời Vatican News, bác sĩ phẫu thuật Stefano Margaritora khẳng định: “Không có lý do lâm sàng nào ngăn cản chuyến thăm này diễn ra”.