Giáo hoàng Leo XIV không cần điều trị bổ sung ung thư phổi

Đức Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: Reuters.

Tiến sĩ Luigi Carbone, bác sĩ riêng của Giáo hoàng, và Tiến sĩ Stefano Margaritora, giáo sư phẫu thuật lồng ngực kiêm trưởng kíp mổ, cho biết các báo cáo cuối cùng và kết quả phân tích sinh học phân tử đối với mẫu mô được cắt bỏ trong ca phẫu thuật đã hoàn tất trong ngày.

Theo báo cáo, kết quả xác nhận Giáo hoàng mắc ung thư biểu mô tuyến phổi, nhưng bệnh mới ở giai đoạn khu trú. Đánh giá ung thư học sau đó cho thấy ngài không cần thêm bất kỳ liệu pháp điều trị nào.

Ung thư biểu mô tuyến phổi là dạng ung thư phổi phổ biến nhất, chiếm khoảng 40% tổng số ca mắc. Bệnh thường tiến triển chậm và cũng có thể xuất hiện ở những người không hút thuốc.

Ngay ngày hôm sau ca phẫu thuật, Giáo hoàng đã lần đầu xuất hiện trước công chúng kể từ khi được chẩn đoán mắc bệnh. Ngài chủ trì buổi đọc kinh Truyền tin ngày Chủ nhật từ ban công Điện Tông tòa.

“Trải nghiệm này giúp tôi cảm nhận sâu sắc hơn sự gần gũi với tất cả những ai đang trải qua bệnh tật hoặc trong tình trạng ốm yếu”, ngài chia sẻ với các tín đồ.

Theo Tiến sĩ Juanita Mora, phát ngôn viên y tế quốc gia của Hiệp hội Phổi Mỹ, quá trình hồi phục của Giáo hoàng Leo diễn ra nhanh hơn đáng kể so với thông thường. Bà không thuộc đội ngũ chăm sóc y tế trực tiếp cho Giáo hoàng.

Bà cho biết các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe của ngài, bao gồm chụp CT định kỳ 3-6 tháng một lần trong những năm đầu, sau đó là hàng năm để kiểm tra nguy cơ tái phát.

Trao đổi với CNN, Tiến sĩ Mora cho biết bệnh nhân thường cần tập vật lý trị liệu hô hấp sau phẫu thuật để phục hồi khả năng thở. Bà cũng nhận định lá phổi bị ảnh hưởng của Giáo hoàng có thể phục hồi đầy đủ chức năng.

Thông tin tích cực được công bố trước chuyến công du Nam Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng tới của Giáo hoàng. Chẩn đoán ung thư trước đó làm dấy lên những câu hỏi về khả năng thực hiện chuyến đi, dự kiến bao gồm các điểm dừng tại Peru, Uruguay và Argentina, cùng ít nhất 14 chuyến bay.

Vatican chưa chính thức xác nhận lịch trình di chuyển của Giáo hoàng. Tuy nhiên, bác sĩ phẫu thuật Margaritora nói với Vatican News rằng ông không thấy “bất kỳ lý do lâm sàng nào” để hủy chuyến công du.

Tiến sĩ Mora lưu ý rằng nếu chuyến đi vẫn diễn ra, Giáo hoàng có thể được khuyến nghị đi lại thường xuyên trong các hành trình dài để giảm nguy cơ hình thành cục máu đông. Bà cũng khuyến nghị ngài tiêm vaccine phòng Covid-19, cúm và virus hợp bào hô hấp (RSV) trước chuyến đi nhằm “tăng cường bảo vệ trước nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp”.